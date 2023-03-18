Jeff Thomas'ın şüpheli ölümünde ajansın iddiası: Selfie çekerken balkondan düştü

"SELFIE ÇEKERKEN DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Jeff Thomas ile ölümünden 24 saatten daha kısa bir süre önce konuştuğu için intiharı pek olası görmeyen ajans yetkilisi, "Selfie çekerken düşmüş olabilir" iddiasında bulundu.

İkisinin, yaklaşmakta olan seçmeler hakkında şakalaştığını söyleyen Luli Batista, Thomas'la yeni bir girişimle ilgili konuştuklarını söylerken, "Heyecanlıydı ve kendiyle gurur duyuyordu" ifadesini kullandı.