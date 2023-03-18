Jeff Thomas'ın şüpheli ölümünde ajansın iddiası: Selfie çekerken balkondan düştü

Ünlü model ve sosyal medya fenomeni Jeff Thomas’ın geçtiğimiz günlerde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi, kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçmişti. Ünlü modelin intihar etmiş olabileceği de iddialar arasındaydı.
Miami'deki dairesinin önünde ölü bulunan 35 yaşındaki Amerikalı modelin ajansı, Thomas’ın intihar ettiği iddialarına karşı çıkarak, selfie çekerken balkondan düştüğünü söyledi.
Daily Mail'e konuşan Sovereign Talent Group adlı ajanstan Luli Batista, "Bunu kasten yaptığının doğru olduğuna inanamıyorum" ifadesini kullandı.
Oysa görgü tanıkları Thomas'ın bilerek atladığını öne sürmüştü.
Jeff Thomas ile ölümünden 24 saatten daha kısa bir süre önce konuştuğu için intiharı pek olası görmeyen ajans yetkilisi, "Selfie çekerken düşmüş olabilir" iddiasında bulundu.
İkisinin, yaklaşmakta olan seçmeler hakkında şakalaştığını söyleyen Luli Batista, Thomas'la yeni bir girişimle ilgili konuştuklarını söylerken, "Heyecanlıydı ve kendiyle gurur duyuyordu" ifadesini kullandı.
Luli Batista'nın teorisi, kardeşi Skylar Ray Thomas'ın, "bağımlılık ve akıl sağlığı sorunları" ile mücadele eden Jeff Thomas'ın kendi canına kıydığı şeklindeki Facebook gönderisiyle çelişiyor.
Thomas'ın kuzeni Meghan Rae ise Daily Mail'e verdiği röportajda, ünlü modein intihar etmiş olabileceğine inanamadığını söyleyerek, "Bu intihar değildi. Aksini bildirmek, karakterine ve kim olduğuna tam bir saygısızlıktır" demişti.
Miami Polis Merkezi, ilk verilerin, modelin intihar ettiğini gösterdiğini fakat kesin ölüm sonucunun otopsiden ortaya çıkacağını söylemişti.
Jeff Thomas’ın otopsisi tamamlandı ancak henüz ölüm nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Birçok dünyaca ünlü giyim markası ile anlaşması olan Thomas, Megan Fox ve Nicole Scherzinger gibi isimlerin de bağlı olduğu Londra'daki AMCK Models adlı ajans ile çalışıyordu.
En son spor salonunda spor yaparken çektiği videoyu paylaşan Thomas'ın ölümü, büyük şaşkınlık yaratırken, ailesi ve arkadaşları arasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.