"Jeffrey Dahmer gibi bir gün geçirdim" videosu çeken YouTuber'a sert tepki

TEPKİ BÜYÜK: BU KONUDA ŞAKA YAPAMAZSIN!

Videonun devamında bir arkadaşı Dahmer'ın 14 yaşındaki kurbanını taklit etti ve DuB Bridge ona gizli gizli ilaç veriyormuş gibi yaptı.

Sahne, arkadaşının yatakta bayılıyor taklidi yaptığı yerde kesildi.

Kullanıcılar "uygunsuz" ve "duyarsız" olduğunu düşündükleri videoya şiddetli tepkiler verdi.

Birisi "Birinin kardeşinizin başına gelenleri böyle yeniden canlandırdığını ve herkese gülmesini söylediğini düşünün. Bu delilik!" diye yazdı.

Başka bir kullanıcı da tepkisini şöyle gösterdi:

"Kardeşinizi öldüren birinin böyle bir video çektiğini düşünün. Bu kurbanların ailelerinin çektiği acı hakkında şaka yapamazsın."