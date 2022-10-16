"Jeffrey Dahmer gibi bir gün geçirdim" videosu çeken YouTuber'a sert tepki

Seri katil dizisi 'Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi'nden (Monster: Jeffrey Dahmer Story) esinlenen bir YouTuber, "Jeffrey Dahmer gibi 24 saat geçirmek" konulu bir video çekti.
7 Ekim'de 1,35 milyon abonesi olan DuB Family isimli YouTube kanalında yayımlanan video sosyal medyada büyük tepki topladı.
Independent'in haberine göre, komik şaka videolarıyla tanınan kanalın sahibi DuB Bridge, bu sefer "çizgiyi aşmakla" suçlandı.
Dahmer, ABD'de 1978'den 1991'e kadar en az 17 erkeğe işkence etmiş ve onları vahşice öldürmüştü.
DuB Bridge yayımlandığından beri tüm dünyada ses getiren diziyi izledikten sonra, peruk ve gözlük kullanarak seri katilin kılığına girip bir gününü onu gibi geçirdiği bir video çekmeye karar verdi.
Dizinin parodisinin yapıldığı videoda DuB Bridge, Dahmer'ın kurbanları üstünde kullandığı yönteme referans vererek kameramanına ilaç kattığı bir içki içirmeye çalıştı.
Videonun devamında bir arkadaşı Dahmer'ın 14 yaşındaki kurbanını taklit etti ve DuB Bridge ona gizli gizli ilaç veriyormuş gibi yaptı.
Sahne, arkadaşının yatakta bayılıyor taklidi yaptığı yerde kesildi.
Kullanıcılar "uygunsuz" ve "duyarsız" olduğunu düşündükleri videoya şiddetli tepkiler verdi.
Birisi "Birinin kardeşinizin başına gelenleri böyle yeniden canlandırdığını ve herkese gülmesini söylediğini düşünün. Bu delilik!" diye yazdı.
Başka bir kullanıcı da tepkisini şöyle gösterdi:
"Kardeşinizi öldüren birinin böyle bir video çektiğini düşünün. Bu kurbanların ailelerinin çektiği acı hakkında şaka yapamazsın."
Kanal sahibi şimdiye kadar 190 bin kez izlenen videoyu kaldırmadı ve eleştirenlere "Her şeyi bu kadar ciddiye almaktan vazgeçin" diye cevap verdi.
DuB Bridge tepkilerin ardından "İptal edildim" başlıklı başka bir videoda da kendini savunmaya devam etti.
YouTuber, diziden önce seri katilin adını hiç duymadığını ve dizi Netflix'te yayımlandıktan sonra bu konuda komik bir şeyler yapabileceğini düşündüğünü söyledi.
DuB Bridge ayrıca dizinin gerçek hikayeden uyarlandığını bilmediğini öne sürdü.
Başrolünde Emmy ödüllü Evan Peters’ın bulunduğu Dahmer dizisi, Amerika'nın en kötü şöhretli seri katillerinden biri olan Jeffrey Dahmer'ın hikayesini konu ediyor.
Dizide Evan Peters'in yanı sıra Niecy Nash, Richard Jenkins, Penelope Ann Miller, Shaun J. Brown ve Colin Ford gibi isimler bulunuyor.
Jeffrey Dahmer, ABD tarihinin soğukkanlılığı ve vahşiliğiyle en akılda kalan seri katili olarak biliniyor. 1978 ve 1991 yılları arasında Milwaukee, Wisconsin çevresinde çoğunluğu eşcinsel ve/veya siyahi olan en az 17 erkeği öldürdüğünü itiraf etti. 21 Mayıs 1960 tarihinde, Milwaukee, Wisconsin' de dünyaya gelen Jeffrey'nin ebeveynleri Lionel ve Joyce Dahmer, 4 yaşında kasık fıtığı ameliyatı geçirene kadar oğullarını hareketli ve neşeli bir çocuk olarak tanımlıyor. Git gide içine kapanan Jeffrey, zamanla insanlarla iletişimi kesiyor. Bunun yerine çocukken babasının öğrettiği gibi hayvan ölülerini keşfetmeye başlıyor. Eşcinsel olduğunu keşfediyor ve alkol alışkanlığı başlıyor. 1978'de liseden mezun olan Dahmer, anne ve babası boşandıktan sonra evde yalnız kaldı. Kafasında bir süredir dolaşan şeytani fikirleri eyleme geçirmek için zaman buldu. İlk cinayetini otostop çeken Steven Hicks'i öldürerek işledi.
Babası onu askere gitmeye zorladı ve 1979'dan 1981'e kadar Almanya'da sıhhiye olarak görev yaptı. Alkol alışkanlığını bırakamadığından baharda ordudan ayrıldı ve Ohio'ya döndü.
Orduda da dikiş tutturamayınca ve alkol problemi yüzünden sorunlar çıktıkça babası büyükannesiyle yaşaması için West Allis, Wisconsin'e yolladı.
1985 yılında erkekleri ilaçla uyutarak istismar edebilmek için eşcinsel saunaları uğrak yeri olmuştu. 1982 ve 1986'da iki kez gözaltına alınmasına rağmen, sadece denetimli serbestlik verildi ve tecavüzle suçlanmadı. Dahmer zamanla öldürdüğü kurbanlarının üzerinde farklı şeyler uygulamaya başladı. Cesetler ile ilişkiye girmeye ve bu anları fotoğraflar çekerek kaydetmeye başladı. Kafataslarını ve cinsel organlarını evinin bir köşesinde sergilemek için ayıran Jeffrey, bir de sonrasında yemek için parçalar da ayırdı.
İkisi 14 yaşında toplam 17 kişiyi öldüren Dahmer, yakalandıktan sonra tüm suçlarını itiraf etti. Dahmer, hapishanede bir başka mahkum tarafından öldürüldü.
Dahmer hakkında daha önce 2002'de Dahmer ve 2012'de The Jeffrey Dahmer Files adlarında belgeseller çekilirken, 2017 yılında ise My Friend Dahmer adlı yapım gösterime girmişti. My Friend Dahmer adlı projede 1978'den 1991'e kadar en az 17 erkeği vahşice öldüren Jeffrey Dahmer'i Ross Lynch canlandırmıştı.