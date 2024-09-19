Jennifer Aniston 21 milyon dolarlık evini paylaştı

55 yaşındaki ABD'li yıldız Jennifer Aniston, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'da düzenlenen Emmy Ödül Töreni'ne katıldı. Boncuk detaylı straplez bir elbise tercih eden Aniston, sosyal medya hesabından geceye nasıl hazırlandığına dair bir video paylaştı. Gözler, Aniston'un 21 milyon dolarlık malikanesine çevrildi.

Jennifer Aniston 21 milyon dolarlık evini paylaştı - 1

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Aniston, Emmy Ödül Töreni'nde şıklığıyla dikkat çeken isimler arasındaydı. Kırık beyaz tonlarında bir elbiseyle boy gösteren Aniston, takılarıyla ışıltısına ışıltı kattı.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Aniston 21 milyon dolarlık evini paylaştı - 2

Instagram'da 45 milyona yakın takipçisi bulunan Aniston, geceye hazırlanırken çekilmiş görüntülerini, sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak Aniston'un Bel Air'de bulunan evi, kombininden daha çok konuşuldu.

Jennifer Aniston 21 milyon dolarlık evini paylaştı - 3

Birkaç haftadır Montecito'daki evlerinden birini dekore eden Jennifer Aniston'ın şu anda yaşadığı evi 2011 yılında satın aldığı biliniyor.

Jennifer Aniston 21 milyon dolarlık evini paylaştı - 4

Mimar Frederick Fisher tarafından tasarlanan evi soğuk ve minimal tonlarda dizayn ettiğini belirten Jennifer Aniston, sonrasında daha davetkar hale getirmek için ahşap mobilyalar tercih ettiğini söylemişti.

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