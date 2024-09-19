Jennifer Aniston 21 milyon dolarlık evini paylaştı
55 yaşındaki ABD'li yıldız Jennifer Aniston, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'da düzenlenen Emmy Ödül Töreni'ne katıldı. Boncuk detaylı straplez bir elbise tercih eden Aniston, sosyal medya hesabından geceye nasıl hazırlandığına dair bir video paylaştı. Gözler, Aniston'un 21 milyon dolarlık malikanesine çevrildi.
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Aniston, Emmy Ödül Töreni'nde şıklığıyla dikkat çeken isimler arasındaydı. Kırık beyaz tonlarında bir elbiseyle boy gösteren Aniston, takılarıyla ışıltısına ışıltı kattı.