Jennifer Garner: Çocuklarım babaları Ben Affleck'in filmlerini tercih ediyor

Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 1görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.
Ben Affleck, daha önce ünlü ABD'li oyuncu Jennifer Garner ile evliydi. İkili 2018 yılında boşanma kararı almıştı.
Çiftin Samuel, Seraphina ve Violet adında üç çocuğu bulunuyor. Bu ay Allure dergisinin kapak yıldızı olan Jennifer Garner, Ben Affleck filmleri hakkında konuştu.
51 yaşındaki oyuncu, çocuklarının babaları Affleck'in filmlerini tercih ettiğini söyledi.
"Keşke 30 Olsam", "Korkusuz", "Juno" ve "Hayalet Sevgililerim" gibi birçok başarılı filme imza atan oyuncu, "Babalarının filmlerini izlemeyi seviyorlar, benim ise yalnızca anneleri olmamı istiyorlar" dedi.
Garner, "Benim üzgün hallerimi veya ağladığım sahneleri görmek istemiyorlar. Beni romantik bir filmde hiç görmek istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
Şu sıralar "Air" filmiyle gündem olan Ben Affleck, "Argo", "Can Dostum", "Pearl Harbor", "Kayıp Kız" ve "Hırsızlar Şehri" gibi filmlerle tanınıyor.
Affleck'in yönetmenliğini üstlendiği "Argo" filmi 2012 yılında En İyi Film Oscar'ını kazandı.