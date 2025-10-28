Jennifer Lawrence aylar sonra ikinci çocuğunun cinsiyetini açıkladı
Yaklaşık 6 ay önce ikinci kez anne olan Jennifer Lawrence, bebeğin cinsiyetini ilk kez duyurdu. Ünlü isim, doğum sonrası yaşadıklarını da anlattı.
Umut Işığım, Açlık Oyunları, Don't Look Up, Uzay Yolcuları, Büyü de Gel gibi filmlerin yıldızı Jennifer Lawrence, sanat galerisi direktörü Cooke Maroney ile 2019 yılında dünyaevine girdi.
2022 Şubat ayında ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Cy adını verdi.