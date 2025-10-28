Jennifer Lawrence aylar sonra ikinci çocuğunun cinsiyetini açıkladı

Yaklaşık 6 ay önce ikinci kez anne olan Jennifer Lawrence, bebeğin cinsiyetini ilk kez duyurdu. Ünlü isim, doğum sonrası yaşadıklarını da anlattı.

Umut Işığım, Açlık Oyunları, Don't Look Up, Uzay Yolcuları, Büyü de Gel gibi filmlerin yıldızı Jennifer Lawrence, sanat galerisi direktörü Cooke Maroney ile 2019 yılında dünyaevine girdi.

2022 Şubat ayında ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Cy adını verdi.

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Lawrence, yaklaşık 6 ay önce ikinci kez anne oldu.

Şimdilerde Robert Pattinson ile başrolleri paylaştığı Die My Love filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu, The New Yorker'a verdiği röportajda bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

İŞTE BEBEĞİN CİNSİYETİ

Bir oğlu daha olduğunu belirten Jennifer Lawrence, doğum sonrası kaygıyla mücadele ettiğini anlattı.

"UYUDUĞU HER AN ÖLDÜĞÜNÜ SANIYORDUM"

"İkinci çocuğumda doğum sonrası dönemim daha kötü geçti" diyen ünlü oyuncu, "Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum. Hayatını, beni veya ailesini sevmediği için ağladığını sanıyordum. Her şeyi yanlış yaptığımı ve çocuklarımın hayatını mahvedeceğimi düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

ESTETİK İDDİALARINA SON NOKTA

Aynı röportajda estetik yaptırdığı iddialarına yanıt veren 35 yaşındaki Lawrence, dolgu yaptırmadığını ancak biraz botoks yaptırdığını söyledi.

Yüz gerdirme ameliyatı olup olmadığıyla ilgili de konuşan ünlü isim, "Hayır yaptırmadım ama inanın yaptıracağım!" dedi.

