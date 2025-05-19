Jennifer Lawrence doğum sonrası depresyonu hakkında konuştu

İskoç yönetmen Lynne Ramsay’nin son filmi olan Die, My Love’ın galasında görüntülenen Jennifer Lawrence, doğum sonrası depresyonu hakkında konuştu.

Jennifer Lawrence doğum sonrası depresyonu hakkında konuştu - 1

Lawrence, filmde Montana’nın ıssız ormanlarındaki harap bir evde yeni doğmuş bebeğiyle yalnız kalan Grace karakterini canlandırıyor. Eşi Jackson rolündeki Robert Pattinson ise çalışmak üzere evinden ayrılmak zorunda kalan bir babaya hayat veriyor. Ramsay’nin Arjantinli yazar Ariana Harwicz’in aynı adlı romanından uyarladığı bu karanlık psikodrama, anneliğin gölgede kalan yanlarını mercek altına alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lawrence doğum sonrası depresyonu hakkında konuştu - 2

Basın toplantısında konuşan Jennifer Lawrence, doğum sonrası dönemin kendisi için de son derece zorlu geçtiğini belirtti. 2022’de ilk çocuğunu dünyaya getiren ve 2024’te ikinci çocuğuna hamileyken filmin çekimlerine başlayan oyuncu, “Gerçek şu ki, aşırı kaygı ve depresyon nerede olursanız olun sizi yalnızlaştırıyor. Kendinizi bir uzaylı gibi hissediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Jennifer Lawrence doğum sonrası depresyonu hakkında konuştu - 3

Karakteriyle kurduğu duygusal bağa da değinen Lawrence, “Çocuklarım beni yaratıcı anlamda değiştirdi. Oyuncu olmak istiyorsanız, çocuk sahibi olmanızı kesinlikle tavsiye ederim'' şeklinde konuştu.

Jennifer Lawrence doğum sonrası depresyonu hakkında konuştu - 4

Robert Pattinson ise genellikle daha çatışmalı karakterleri tercih ettiğini ancak bu filmde canlandırdığı Jackson karakterinin de kendisinde karşılık bulduğunu söyledi.

2024’te baba olan Pattinson, “Özellikle doğum sonrası dönemde eşinizin izolasyonuyla başa çıkmak ve ilişkinizdeki yerinizi anlamaya çalışmak gerçekten zor. Hele ki bu konuda bir diliniz yoksa… Jackson bir ruh sağlığı uzmanı değil, sadece eşiyle olan ilişkisinin eski haline dönmesini umuyor'' dedi.

Jennifer Lawrence doğum sonrası depresyonu hakkında konuştu - 5

Die, My Love, Ramsay’nin anneliğin karanlık yanlarını irdelediği ikinci filmi. Yönetmen, 2011 yapımı Kevin Hakkında Konuşmalıyız filminde de benzer temaları işlemişti.

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