Jennifer Lawrence doğum sonrası depresyonu hakkında konuştu
İskoç yönetmen Lynne Ramsay’nin son filmi olan Die, My Love’ın galasında görüntülenen Jennifer Lawrence, doğum sonrası depresyonu hakkında konuştu.
Lawrence, filmde Montana’nın ıssız ormanlarındaki harap bir evde yeni doğmuş bebeğiyle yalnız kalan Grace karakterini canlandırıyor. Eşi Jackson rolündeki Robert Pattinson ise çalışmak üzere evinden ayrılmak zorunda kalan bir babaya hayat veriyor. Ramsay’nin Arjantinli yazar Ariana Harwicz’in aynı adlı romanından uyarladığı bu karanlık psikodrama, anneliğin gölgede kalan yanlarını mercek altına alıyor.