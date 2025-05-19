Jennifer Lawrence doğum sonrası depresyonu hakkında konuştu

Robert Pattinson ise genellikle daha çatışmalı karakterleri tercih ettiğini ancak bu filmde canlandırdığı Jackson karakterinin de kendisinde karşılık bulduğunu söyledi.

2024’te baba olan Pattinson, “Özellikle doğum sonrası dönemde eşinizin izolasyonuyla başa çıkmak ve ilişkinizdeki yerinizi anlamaya çalışmak gerçekten zor. Hele ki bu konuda bir diliniz yoksa… Jackson bir ruh sağlığı uzmanı değil, sadece eşiyle olan ilişkisinin eski haline dönmesini umuyor'' dedi.