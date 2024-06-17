Jennifer Lopez ayrılık iddialarına son noktayı koydu

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in evlerini satışa çıkarması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Ünlü şarkıcı, Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koydu.

Jennifer Lopez ayrılık iddialarına son noktayı koydu - 1

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.

Son haftalarda çiftin ayrılacağına dair birçok haber yapıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez ayrılık iddialarına son noktayı koydu - 2

Ancak Lopez'in dün Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım, ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

Jennifer Lopez ayrılık iddialarına son noktayı koydu - 3

Lopez, sosyal medya hesabında "Kahramanımızın Babalar Günü kutlu olsun" diyerek paylaşım yaptı.

Jennifer Lopez ayrılık iddialarına son noktayı koydu - 4

"EVLİLİĞİNİ YÜRÜTMEK İÇİN ÇABALAMIYOR"

Öte yandan çift her ne kadar konuyla ilgili bir açıklamada bulunmasa da Affleck'in alyanssız görüntülenmesi ve ardından çiftin evlerini satışa çıkarması, ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Daily Mail'in haberine göre, Jennifer Lopez artık "evliliğini yürütmek için çabalamıyor".

Jennifer Lopez ayrılık iddialarına son noktayı koydu - 5

"GERÇEKTEN DENEDİ AMA DAHA FAZLASINI YAPAMAZ"

Çifte yakın bir kaynak, Lopez'in sabrının sona erdiğini ve artık ilişkiyi kurtarmak için "daha fazlasını" yapabileceğini düşünmediğini iddia etti.

Müzik endüstrisinden bir kaynak ise "Jenny artık bıktı ve gerçekten denedi ama daha fazlasını yapamaz, durum daha iyiye gitmiyor, daha da kötü" ifadelerini kullandı.

Jennifer Lopez ayrılık iddialarına son noktayı koydu - 6

"ÇOK HUYSUZ VE OLUMSUZ"

İddialara göre, 54 yaşındaki şarkıcının, Affleck'i terk etmesinin asıl sebebi aktörün her zaman "huysuz ve olumsuz" olması.

Kaynaklar "Jennifer, evliliğinin sona ermesinden dolayı üzgün ama ikizleri Max ve Emme ile vakit geçirerek ve 2025 için yeni planlar yaparak bu durumu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

TURNESİNİ İPTAL ETTİ

Öte yandan, Jennifer Lopez, "This Is Me... Now the Tour" adlı turnesini iptal etti. 26 Haziran'da başlayacak olan turnesini iptal eden Jennifer Lopez, neden bu kararı verdiğini de açıkladı. Basın kuruluşlarıyla paylaşılan bildiride "Jennifer çocukları, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte olmak için zaman ayırıyor" denildi.

Ünlü şarkıcı, hayranlarına "Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ve yıkıldım. Lütfen şunu bilin ki eğer kesinlikle gerekli olduğunu hissetmeseydim bunu yapmazdım. Söz veriyorum bunu telafi edeceğim ve hep birlikte yeniden birlikte olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonrakine kadar…" diye seslendi.

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