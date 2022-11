Jennifer Lopez: Ben ile ayrıldığımızda öleceğimi sandım

YENİ ALBÜMÜNE DAİR

Lopez, 2002'de çıkardığı 'This Is Me… Then'in 20. yılında duyurduğu yeni albümüne 'This Is Me… Now' adını verdi.

'This Is Me… Now', Lopez’in son yirmi yılda kat ettiği duygusal, ruhsal ve psikolojik yolculuğu anlatacak. Albümde Lopez’in hayatı ve deneyimleri hakkında şarkılara yer verilecek.

Ayrıca albümde yer alan otobiyografik hikayeler, 2023’te yayınlayacağı diğer kişisel projelerle devam edecek.