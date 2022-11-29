Jennifer Lopez: Ben ile ayrıldığımızda öleceğimi sandım

Sosyal medyada hesaplarını karartan ve Instagram'daki tüm paylaşımlarını silen Jennifer Lopez, kariyeri ve özel hayatı için büyük anlam ifade eden bir albümle döneceğini duyurmuştu.

Yeni albümü hakkında konuşan 53 yaşındaki Lopez, Zane Lowe’a verdiği röportajda 17 sene önce Affleck ile ayrılmanın kendisini nasıl etkilediği üzerine bazı itiraflarda bulundu.