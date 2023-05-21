Jennifer Lopez: Bir anne olarak suçluluk duyuyorum

Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.
Şu sıralar çocuğunun hayatını korumaya çalışan bir anneyi canlandırdığı The Mother filmiyle gündemde olan 53 yaşındaki Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden ikiz çocukları bulunuyor.
15 yaşındaki çocukları hakkında konuşan yıldız, ünlü ebeveynlere sahip olmanın çocukları üzerindeki etkisinden bahsetti.
Lopez, "Ünlü ebeveynlerin çocuğu olmak herkesin anlayabileceği bir şey değil, ben onları anlıyorum çünkü bu hayatı seçmediler" ifadesini kullandı.
Yıldız, "Çocuklarım bir odaya girdiğinde insanların onlar hakkında ne düşündüklerini biliyorlar. Kimse onları olduğu gibi görmüyor, bizim çocuğumuz olarak görüyor. Bu onlar için çok zor. Onları korumaya çalışıyorum" dedi.
Şarkıcı, "Tanımadığın insanlar tarafından devamlı yargılanmak onları kötü etkiliyor ve kendileri gibi davranmalarını engelliyor. Devamlı kameralar tarafından izlendiklerini biliyorlar. Bunu onlara ben yaptım. Bir anne olarak suçluluk duyuyorum" dedi.
Öte yandan, Lopez, kendisini kırmızı halıda hiç yalnız bırakmayan Affleck'e filmleri söz konusu olduğunda hep danıştığını söylemişti. "Argo" filmiyle Oscar kazanan 50 yaşındaki Affleck'in her zaman görüşünü aldığını belirten yıldız "Filmlerimi Ben'e gösteriyorum çünkü işinde çok iyi. Filmde neler gördüğünü ve film hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum çünkü film hala bitmiş değil, üzerinde oynama yapılabiliyor" dedi.
Filmin ilk halini Affleck'e gösterip gösterip göstermeme konusunda kararsızlık yaşadığını belirten Lopez, "Ben genelde ilk halini görmek istiyor" ifadelerini kullandı.