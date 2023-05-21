Jennifer Lopez: Bir anne olarak suçluluk duyuyorum

"BİR ANNE OLARAK SUÇLULUK DUYUYORUM"

Yıldız, "Çocuklarım bir odaya girdiğinde insanların onlar hakkında ne düşündüklerini biliyorlar. Kimse onları olduğu gibi görmüyor, bizim çocuğumuz olarak görüyor. Bu onlar için çok zor. Onları korumaya çalışıyorum" dedi.

Şarkıcı, "Tanımadığın insanlar tarafından devamlı yargılanmak onları kötü etkiliyor ve kendileri gibi davranmalarını engelliyor. Devamlı kameralar tarafından izlendiklerini biliyorlar. Bunu onlara ben yaptım. Bir anne olarak suçluluk duyuyorum" dedi.