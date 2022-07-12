Jennifer Lopez çalışma düzeninin panik atak nöbetlerine neden olduğunu söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 12.07.2022 - 13:35 - Son Güncelleme : 12.07.2022 - 14:54
Latin şarkıcı Jennifer Lopez, akıl sağlığına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
On the JLo adlı platformunda yaşadığı panik ataklarla ilgili konuşan 52 yaşındaki şarkıcı, “fiziksel olarak felç olmuştum” açıklamasında bulundu.
“Hayatımın bazı dönemlerinde bir günde 3-5 saat uyuduğumu hatırlıyorum. Tüm gün sette veya stüdyoda olurdum, basın turlarına çıkardım. Haftasonu olduğunda ise klip çekerdim” diyen şarkıcı, gençlik yıllarında çok yorulduğunu dile getirdi.
Lopez, “20’li yıllarımın başında kendimi yenilmez sanırdım” diyerek o dönemde çok çalıştığını ve kendine çok zaman ayırmadığını belirtti.
Şarkıcı, en sonunda bedeninin bu çalışma düzenine dayanamadığını “Bir gün karavanda oturuyordum. Tüm o çalışma, stres ve yetersiz uyku birden üzerime gelmeye başladı” sözleriyle ifade etti.
Birden hareket edemeğini belirten yıldız, “Donmuş gibiydim” dedi.
Şarkıcı, o anki hislerini anlatırken “Şimdi anlıyorum da yaşadığım şey, tüm o yorgunluğun sonucu olarak ortaya çıkan panik atak nöbetiydi. Korumam beni alıp doktora götürdü. Oraya vardığımda en azından biraz konuşmaya başlamıştım. Aklımı kaybediyorum sandım” ifadelerini kullandı.
Doktorun tavsiyelerine göre dinlenmesi, uyuması, kafeini kesmesi ve egzersiz yapması gerektiğini anlayan yıldız, hayatında yeni bir döneme girdiğini belirtti.