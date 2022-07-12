Jennifer Lopez çalışma düzeninin panik atak nöbetlerine neden olduğunu söyledi

"YAŞADIĞIM ŞEY PANİK ATAKTI"

Şarkıcı, o anki hislerini anlatırken “Şimdi anlıyorum da yaşadığım şey, tüm o yorgunluğun sonucu olarak ortaya çıkan panik atak nöbetiydi. Korumam beni alıp doktora götürdü. Oraya vardığımda en azından biraz konuşmaya başlamıştım. Aklımı kaybediyorum sandım” ifadelerini kullandı.