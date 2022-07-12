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Jennifer Lopez çalışma düzeninin panik atak nöbetlerine neden olduğunu söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 12.07.2022 - 13:35 - Son Güncelleme : 12.07.2022 - 14:54

Latin müziğin sevilen ismi Jennifer Lopez, gençlik yıllarında çok çalıştığını ve bu nedenle panik atak nöbetleri geçirdiğini dile getirdi.

Jennifer Lopez çalışma düzeninin panik atak nöbetlerine neden olduğunu söyledi - 1

Latin şarkıcı , akıl sağlığına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Jennifer Lopez çalışma düzeninin panik atak nöbetlerine neden olduğunu söyledi - 2

FELÇ OLMUŞ GİBİYDİM"

On the JLo adlı platformunda yaşadığı panik ataklarla ilgili konuşan 52 yaşındaki şarkıcı, “fiziksel olarak felç olmuştum” açıklamasında bulundu.

Jennifer Lopez çalışma düzeninin panik atak nöbetlerine neden olduğunu söyledi - 3

"GÜNDE 3-5 SAAT UYURDUM"

“Hayatımın bazı dönemlerinde bir günde 3-5 saat uyuduğumu hatırlıyorum. Tüm gün sette veya stüdyoda olurdum, basın turlarına çıkardım. Haftasonu olduğunda ise klip çekerdim” diyen şarkıcı, gençlik yıllarında çok yorulduğunu dile getirdi.

Jennifer Lopez çalışma düzeninin panik atak nöbetlerine neden olduğunu söyledi - 4

"KENDİMİ YENİLMEZ SANIRDIM"

Lopez, “20’li yıllarımın başında kendimi yenilmez sanırdım” diyerek o dönemde çok çalıştığını ve kendine çok zaman ayırmadığını belirtti.

Jennifer Lopez çalışma düzeninin panik atak nöbetlerine neden olduğunu söyledi - 5

Şarkıcı, en sonunda bedeninin bu çalışma düzenine dayanamadığını “Bir gün karavanda oturuyordum. Tüm o çalışma, stres ve yetersiz uyku birden üzerime gelmeye başladı” sözleriyle ifade etti.

Jennifer Lopez çalışma düzeninin panik atak nöbetlerine neden olduğunu söyledi - 6

“DONMUŞ GİBİYDİM”

Birden hareket edemeğini belirten yıldız, “Donmuş gibiydim” dedi.

Jennifer Lopez çalışma düzeninin panik atak nöbetlerine neden olduğunu söyledi - 7

"YAŞADIĞIM ŞEY PANİK ATAKTI"

Şarkıcı, o anki hislerini anlatırken “Şimdi anlıyorum da yaşadığım şey, tüm o yorgunluğun sonucu olarak ortaya çıkan panik atak nöbetiydi. Korumam beni alıp doktora götürdü. Oraya vardığımda en azından biraz konuşmaya başlamıştım. Aklımı kaybediyorum sandım” ifadelerini kullandı.

Jennifer Lopez çalışma düzeninin panik atak nöbetlerine neden olduğunu söyledi - 8

Doktorun tavsiyelerine göre dinlenmesi, uyuması, kafeini kesmesi ve egzersiz yapması gerektiğini anlayan yıldız, hayatında yeni bir döneme girdiğini belirtti.

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