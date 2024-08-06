Jennifer Lopez de alyansını çıkardı

BOŞANMA BELGELERİNİ HAZIRLADILAR

Evliliklerini kurtarmak için bir süredir çabalamadığı iddia edilen çiftin boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre, çift boşanma belgelerini hazırladı ancak henüz belgeleri teslim etmedi.

KENDİNE EV ALDI

Affleck, geçtiğimiz günlerde Lopez'in 55'inci yaş gününde Pacific Palisades'te 20,5 milyon dolarlık yeni bir ev satın aldı. Affleck'in boşandıktan sonra bu evde yaşayacağı düşünülüyor.

Lopez'in arkadaşları, Affleck'in doğum gününde aldığı bu evin Lopez'in "kalbine saplanan bir hançer" olduğunu iddia etti.

İkiliye yakın bir kaynak, "Bir ay önce boşanma belgelerini tamamladılar ancak teslim etmek için doğru zamanı bekliyorlar" iddiasında bulundu.