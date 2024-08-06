Jennifer Lopez de alyansını çıkardı

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren ve son dönemde boşanacakları iddia edilen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in boşanma belgelerini hazırladığı ortaya çıkmıştı. Henüz resmi bir açıklama yapmayan çiftten Lopez, yüzüğünü çıkardı.

Jennifer Lopez de alyansını çıkardı - 1

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.

Son dönemde çiftin ayrılacağı iddia ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez de alyansını çıkardı - 2

EVLERİNİ SATIYORLAR

Boşanacakları iddiaları hakkında henüz bir açıklamada bulunmayan çift, 60 milyon dolarlık malikanelerini satışa çıkardı.

55 yaşındaki Lopez ile Affleck, 16 Temmuz 2022'de dünyaevine girmişti. Çift evlilik yıl dönümlerinde farklı şehirlerdeydi. Çiftin, bu özel günde bile bir araya gelmemesi dikkat çekti.

Jennifer Lopez de alyansını çıkardı - 3

BOŞANMA BELGELERİNİ HAZIRLADILAR

Evliliklerini kurtarmak için bir süredir çabalamadığı iddia edilen çiftin boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre, çift boşanma belgelerini hazırladı ancak henüz belgeleri teslim etmedi.

KENDİNE EV ALDI

Affleck, geçtiğimiz günlerde Lopez'in 55'inci yaş gününde Pacific Palisades'te 20,5 milyon dolarlık yeni bir ev satın aldı. Affleck'in boşandıktan sonra bu evde yaşayacağı düşünülüyor.

Lopez'in arkadaşları, Affleck'in doğum gününde aldığı bu evin Lopez'in "kalbine saplanan bir hançer" olduğunu iddia etti.

İkiliye yakın bir kaynak, "Bir ay önce boşanma belgelerini tamamladılar ancak teslim etmek için doğru zamanı bekliyorlar" iddiasında bulundu.

Jennifer Lopez de alyansını çıkardı - 4

Daily Mail'in haberine göre, Jennifer Lopez yüzüğünü çıkardı. Şarkıcı, Beverly Hills'teki malikanesine girerken parmağında evlilik yüzüğü olmadan görüntülendi.

Boşanma belgelerini teslim eden ve tüm bağlarını koparan çiftin "artık konuşmadığı" bildirildi.

Jennifer Lopez de alyansını çıkardı - 5

Yeni tarzıyla adından söz ettiren Ben Affleck ise alyansını uzun süre önce çıkarmıştı.

Ünlü çift, "Gigli" adlı romantik komedi filminin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.

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