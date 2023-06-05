Jennifer Lopez de Hollywood grevinden etkilendi

Hollywood senaristleri 15 yıllık bir aradan sonra yeniden greve gitme kararı almıştı. Grev nedeniyle sinema ve TV sektöründe birçok yapım askıya alınırken devam eden çekimlerden bazıları durdurulmak zorunda kaldı.

Şarkıcılığının yanı sıra oyunculukta da başarısını kanıtlayan ve üst üste filmler çeken Jennifer Lopez de Hollywood'daki senaristler grevinden etkilendi. 53 yaşındaki Lopez'in yeni filmi "Unstoppable", greve takıldı.