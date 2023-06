Jennifer Lopez de Hollywood grevinden etkilendi

ÜNLÜ DİZİLER DE ASKIYA ALINDI

Amerikan Yazarlar Birliği (WGA), Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile yapılan sözleşme müzakerelerinin başarısız olmasının ardından 2 Mayıs’tan beri grevde.

Grevden Stranger Things, Cobra Kai, Abbott Elementary, The Handmaid’s Tale, Yellowjackets, Hacks, Unstable, Blade, The Last of Us gibi pek çok yapım grev nedeniyle askıya alındı.