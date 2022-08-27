Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden alevlenen ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. İkilinin temmuz ayında yaptığı sade nikahın ardından, geçen hafta görkemli bir de düğünleri oldu. Çiftin ABD’nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesindek yapılan düğünlerinde 53 yaşındaki Lopez’in 50 yaşındaki eşi Ben Affleck’e tutkulu bir sahne performansı hediye ettiği görüntüler ortaya çıktı.