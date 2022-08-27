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Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 27.08.2022 - 10:57 - Son Güncelleme : 27.08.2022 - 11:01

Ayrılmalarından 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Aflecck çifti, temmuzdaki sade nikah töreninin ardından geçen hafta sonu gösterişli bir düğün yaptı. Ortaya çıkan yeni düğün görüntülerinde Lopez’in, sahnenin ortasına oturan eşine serenat yaptığı, performansı esnasında ona dansçıların da eşlik ettiği görüldü.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı - 1

 ile , 17 yıl sonra yeniden alevlenen ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. İkilinin temmuz ayında yaptığı sade nikahın ardından, geçen hafta görkemli bir de düğünleri oldu. Çiftin ABD’nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesindek yapılan düğünlerinde 53 yaşındaki Lopez’in 50 yaşındaki eşi Ben Affleck’e tutkulu bir sahne performansı hediye ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı - 2

Ünlü şarkıcı, sahnede, önündeki sandalyeye oturan Affleck için özel bir şarkı söylerken dansçılar da ona eşlik etti.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı - 3

Lopez’in söylediği şarkı, 'Gözlerindeki tutkuyu hissedebiliyorum/ Sana hala aşığım/ Biliyorsun doyamıyorum/ Biliyorsun doyamıyorum’ sözlerini içeriyordu.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı - 4

Lopez’in performansı esnasında, ünlü aktör Affleck, geline gülümserken görüldü. Performans esnasında Lopez mikrofonu Affleck’e de uzattı ve şarkıya eşlik etmesine izin verdi. Sevilen ikili, performansının ardından birbirlerinin gözlerinin içine bakarak kucaklaştı.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı - 5

17 yıl sonra tekrar bir araya gelen çiftin düğününden ilk fotoğraflar geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı - 6

Lopez, düğününe dair ilk görselleri OnTheJLo.com adlı kişisel web sitesinde paylaştı.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı - 7

Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giyen yıldız, Vogue dergisine yaptığı açıklamada hep Lauren'dan bir gelinlik giyme hayali olduğunu söyledi.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı - 8

Lopez’in gelinliğiyle ilk görüntüsünü paylaşan Vogue dergisi, damat Ben Affleck ve çiftin tüm çocuklarının da Ralph Lauren giydiğini paylaştı.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı - 9

İşte Lopez ile Affleck'in düğünden yansıyanlar...

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı - 10
Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı - 11
Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı - 12

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