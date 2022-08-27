Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 27.08.2022 - 10:57 - Son Güncelleme : 27.08.2022 - 11:01
Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden alevlenen ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. İkilinin temmuz ayında yaptığı sade nikahın ardından, geçen hafta görkemli bir de düğünleri oldu. Çiftin ABD’nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesindek yapılan düğünlerinde 53 yaşındaki Lopez’in 50 yaşındaki eşi Ben Affleck’e tutkulu bir sahne performansı hediye ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı, sahnede, önündeki sandalyeye oturan Affleck için özel bir şarkı söylerken dansçılar da ona eşlik etti.
Lopez’in söylediği şarkı, 'Gözlerindeki tutkuyu hissedebiliyorum/ Sana hala aşığım/ Biliyorsun doyamıyorum/ Biliyorsun doyamıyorum’ sözlerini içeriyordu.
Lopez’in performansı esnasında, ünlü aktör Affleck, geline gülümserken görüldü. Performans esnasında Lopez mikrofonu Affleck’e de uzattı ve şarkıya eşlik etmesine izin verdi. Sevilen ikili, performansının ardından birbirlerinin gözlerinin içine bakarak kucaklaştı.
17 yıl sonra tekrar bir araya gelen çiftin düğününden ilk fotoğraflar geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
Lopez, düğününe dair ilk görselleri OnTheJLo.com adlı kişisel web sitesinde paylaştı.
Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giyen yıldız, Vogue dergisine yaptığı açıklamada hep Lauren'dan bir gelinlik giyme hayali olduğunu söyledi.
Lopez’in gelinliğiyle ilk görüntüsünü paylaşan Vogue dergisi, damat Ben Affleck ve çiftin tüm çocuklarının da Ralph Lauren giydiğini paylaştı.
İşte Lopez ile Affleck'in düğünden yansıyanlar...