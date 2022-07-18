Jennifer Lopez düğününde iki farklı gelinlik giydi

Ünlü yıldız, ilk olarak eski filminden kalma kolsuz bir gelinlik tercih ederken, ikinci olarak da ünlü gelinlik markası Zuhair Murad’dan uzun kollu, dantel işlemeli ve kalp yaka tasarımlı bir gelinlik tercih etti.

Lopez'in gelinliğinde uzun duvağı da dikkat çekti.