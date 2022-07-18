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Jennifer Lopez düğününde iki farklı gelinlik giydi

Haberler - ntv.com.tr | 18.07.2022 - 10:21

Hollywood'un ünlü çiftlerinden Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Las Vegas'ta evlendi. Lopez'in düğünde giydiği iki farklı gelinliğe dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Jennifer Lopez düğününde iki farklı gelinlik giydi - 1

Ünlü çift  ve Ben Affleck Las Vegas'ta dünyaevine girdi. 

Çiftin düğünlerinden ayrıntılar yavaş yavaş belli olurken, Lopez'in düğünde iki farklı gelinlik giydiği ortaya çıktı.

Jennifer Lopez düğününde iki farklı gelinlik giydi - 2

İKİ AYRI GELİNLİK GİYDİ

52 yaşındaki Lopez'in mutlu gününde, hem eski filminden kalma bir gelinlik hem de dantel işlemeli Zuhair Murad markasından seçtiği bir gelinlik giydiği öğrenildi.

Jennifer Lopez düğününde iki farklı gelinlik giydi - 3

Ünlü yıldız, ilk olarak eski filminden kalma kolsuz bir gelinlik tercih ederken, ikinci olarak da ünlü gelinlik markası Zuhair Murad’dan uzun kollu, dantel işlemeli ve kalp yaka tasarımlı bir gelinlik tercih etti.

Lopez'in gelinliğinde uzun duvağı da dikkat çekti.

Jennifer Lopez düğününde iki farklı gelinlik giydi - 4

SAÇI VE MAKYAJI BEĞENİLDİ

Saçlarını açık ve dalgalı olarak kullanan Lopez'in düğün makyajı da oldukça beğenildi.

Jennifer Lopez düğününde iki farklı gelinlik giydi - 5

"YAŞADIĞIMIZ EN ÖZEL ÇILGINLIK"

Şarkıcının saç tasarımcısı da Lopez ile düğün öncesi çekilen kareyi, “Yaşadığımız tüm çılgınlıkların arasında bu kesinlikle en özeliydi. Tebrikler Jen ve Ben” notuyla paylaştı.

İşte Jennifer Lopez'in düğün öncesi yansıyan kareleri...

Jennifer Lopez düğününde iki farklı gelinlik giydi - 6
Jennifer Lopez düğününde iki farklı gelinlik giydi - 7

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