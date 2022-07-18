Jennifer Lopez düğününde iki farklı gelinlik giydi

Haberler - ntv.com.tr | 18.07.2022 - 10:21
Ünlü çift Jennifer Lopez ve Ben Affleck Las Vegas'ta dünyaevine girdi.
Çiftin düğünlerinden ayrıntılar yavaş yavaş belli olurken, Lopez'in düğünde iki farklı gelinlik giydiği ortaya çıktı.
52 yaşındaki Lopez'in mutlu gününde, hem eski filminden kalma bir gelinlik hem de dantel işlemeli Zuhair Murad markasından seçtiği bir gelinlik giydiği öğrenildi.
Ünlü yıldız, ilk olarak eski filminden kalma kolsuz bir gelinlik tercih ederken, ikinci olarak da ünlü gelinlik markası Zuhair Murad’dan uzun kollu, dantel işlemeli ve kalp yaka tasarımlı bir gelinlik tercih etti.
Lopez'in gelinliğinde uzun duvağı da dikkat çekti.
Saçlarını açık ve dalgalı olarak kullanan Lopez'in düğün makyajı da oldukça beğenildi.
Şarkıcının saç tasarımcısı da Lopez ile düğün öncesi çekilen kareyi, “Yaşadığımız tüm çılgınlıkların arasında bu kesinlikle en özeliydi. Tebrikler Jen ve Ben” notuyla paylaştı.
İşte Jennifer Lopez'in düğün öncesi yansıyan kareleri...