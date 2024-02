Jennifer Lopez güzelliğiyle büyüledi

Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez'in yeni albümüne sayılı gün kaldı. Lopez'in 9. stüdyo albümü 16 Şubat'ta dinleyici ile buluşacak.

Lopez, 2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan This Is Me… Then'in 22. yılında duyurduğu yeni albümüne This Is Me… Now adını verdi.