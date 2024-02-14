Jennifer Lopez güzelliğiyle büyüledi
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, dokuzuncu albümü This Is Me… Now ile aynı gün vizyona girecek olan "This Is Me… Now: A Love Story" adlı filminin prömiyerinde göz kamaştırdı. Eşi Ben Affleck her zamanki gibi Lopez'i yalnız bırakmadı.
Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez'in yeni albümüne sayılı gün kaldı. Lopez'in 9. stüdyo albümü 16 Şubat'ta dinleyici ile buluşacak.
Lopez, 2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan This Is Me… Then'in 22. yılında duyurduğu yeni albümüne This Is Me… Now adını verdi.