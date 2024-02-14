Jennifer Lopez güzelliğiyle büyüledi

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, dokuzuncu albümü This Is Me… Now ile aynı gün vizyona girecek olan "This Is Me… Now: A Love Story" adlı filminin prömiyerinde göz kamaştırdı. Eşi Ben Affleck her zamanki gibi Lopez'i yalnız bırakmadı.

Jennifer Lopez güzelliğiyle büyüledi - 1

Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez'in yeni albümüne sayılı gün kaldı. Lopez'in 9. stüdyo albümü 16 Şubat'ta dinleyici ile buluşacak.

Lopez, 2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan This Is Me… Then'in 22. yılında duyurduğu yeni albümüne This Is Me… Now adını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez güzelliğiyle büyüledi - 2

Albümünün hikayesini "This Is Me...Now: A Love Story" adlı filmle beyazperdeye taşıyan Lopez, merakla beklenen filmin Los Angeles'ta gerçekleşen görkemli prömiyerine katıldı.

Jennifer Lopez güzelliğiyle büyüledi - 3

Zuhair Murad imzalı işlemeli straplez elbisesiyle göz dolduran 54 yaşındaki Lopez'e, eşi Ben Affleck eşlik etti.

Jennifer Lopez güzelliğiyle büyüledi - 4

Dave Meyers'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Lopez ile eşi Ben Affleck birlikte yazdı.

Dijital platformda yayınlanacak olan film ile albüm 16 Şubat 2024'te yayınlanacak.

Jennifer Lopez güzelliğiyle büyüledi - 5

Filmde Affleck, Post Malone, Fat Joe, Keke Palmer, Trevor Noah, Sofia Vergara, Kim Petras, Jenifer Lewis, Jay Shetty, Neil deGrasse Tyson ve Derek Hough gibi isimler de yer alacak.

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