Jennifer Lopez ile Ben Affleck artık resmen bekar

NEDEN AYRILDILAR?

20 yıl sonra bir araya gelen çiftin neden ayrıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı. Jennifer Lopez'in “şiddetli geçimsizlik” sebebiyle boşanma davası açtığı Ben Affleck, hakkında ortaya atılan aldatma iddialarını yalanladı.



"DEĞİŞTİM" DEMİŞ

Page Six'in haberine göre, Ben Affleck, Lopez'i değiştiğine inandırdı. Affleck'in kendini "değişmiş bir adam" olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

"NEREDEYSE HİÇ KONUŞMUYORLARDI"

Bir kaynak PageSix'e "Kameraların önünde olmadıklarında her şey yolundaydı ancak hayatlarının en mutlu zamanlarında birbirleriyle neredeyse hiç konuşmuyorlardı" dedi.

"Ben Affleck, Lopez'e değiştiğini artık farklı bir adam olduğunu söyledi ama bu çok kısa sürdü" ifadelerine yer veren kaynaklar, aktörün özel hayatını zamanla daha gizli tutmak istediğini ve Lopez'in şöhretiyle başa çıkmakta zorlandığını dile getirdi.