Jennifer Lopez ile Ben Affleck artık resmen bekar

Yıllar sonra aşklarına ikinci bir şans verip evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı. 6 hafta önce boşanan ikili artık resmen bekar.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck artık resmen bekar - 1

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez-Ben Affleck çiftinden Lopez, Ağustos ayında mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.

Lopez'in Affleck'e boşanma davası açmasından tam 20 hafta sonra anlaşmaya vardı ve ünlü çift boşandı.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez ile Ben Affleck artık resmen bekar - 2

People dergisinin haberine göre, 6 Ocak'ta resmen boşanmalarına rağmen çiftin evliliğinin sona erme tarihinin 21 Şubat Cuma olduğu ve ikilinin yasal olarak bekar ilan edildiği açıklandı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck artık resmen bekar - 3

Çiftin nikah masasına oturmadan önce evlilik sözleşmesi imzalamadığı biliniyor. Tarafların her ikisi de eş desteği talep etmedi ve avukatlık ücretlerinin paylaşılmasını istedi.

Ünlü çift, Beverly Hills'teki malikanenin satışından da ortak pay alacak.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck artık resmen bekar - 4

KARİYERLERİNE ODAKLANDILAR

Boşanma kararının ardından hem Lopez hem de Affleck yer aldıkları projelerle anılmaya başladı

Lopez, yeni filmi Kiss of the Spider Woman'ın gösterimi için Sundance Film Festivali'nde yer aldı ve yeni film projeleriyle sık sık gündeme geliyor.

Son olarak bir reklamda oynayan Affleck ise 2016 yapımı The Accountant'ın devam filmi için hazırlıklara başladı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck artık resmen bekar - 5

2000'Lİ YILLARIN EN POPÜLER ÇİFTİYDİ

Çiftin resmi ayrılık tarihi ise 26 Nisan. Çift, 2022'de dünyaevine girmişti.

İkili, 2000'lerin başında "Bennifer" adıyla anılıyordu. İkili, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak çift, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı. Ünlü çift, "Gigli" adlı romantik komedi filminin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.

Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden iki çocuğu, Ben Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden ise 3 çocuğu var.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck artık resmen bekar - 6

NEDEN AYRILDILAR?

20 yıl sonra bir araya gelen çiftin neden ayrıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı. Jennifer Lopez'in “şiddetli geçimsizlik” sebebiyle boşanma davası açtığı Ben Affleck, hakkında ortaya atılan aldatma iddialarını yalanladı.

"DEĞİŞTİM" DEMİŞ

Page Six'in haberine göre, Ben Affleck, Lopez'i değiştiğine inandırdı. Affleck'in kendini "değişmiş bir adam" olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

"NEREDEYSE HİÇ KONUŞMUYORLARDI"

Bir kaynak PageSix'e "Kameraların önünde olmadıklarında her şey yolundaydı ancak hayatlarının en mutlu zamanlarında birbirleriyle neredeyse hiç konuşmuyorlardı" dedi.

"Ben Affleck, Lopez'e değiştiğini artık farklı bir adam olduğunu söyledi ama bu çok kısa sürdü" ifadelerine yer veren kaynaklar, aktörün özel hayatını zamanla daha gizli tutmak istediğini ve Lopez'in şöhretiyle başa çıkmakta zorlandığını dile getirdi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck artık resmen bekar - 7

Jennifer Lopez, Interview Dergisi'nin 55'inci yılına özel verdiği röportajda ayrılık için "Bu çok zor" dedi. Ayrılık sonrası hislerini "yalnız, korkutucu ve çaresiz" olarak tanımlayan Lopez, bu duyguların kendisini güçlendirdiğini belirtti.

Ayrılığın ardından yaşadığı süreci analiz ettiğini belirten Lopez, "Bu yaz kendime, 'Bunu bir daha nasıl yaşamak istemiyorum?' diye sordum. Küçük küçük inceleyip, 'Tamam, burada hata yaptım, bunu göremedim' dedim" ifadelerini kullandı.

"MUTLU OLACAĞIMI DÜŞÜNDÜM AMA DEĞİLDİM"

Kendisi ve ilişkileri hakkında konuşan ünlü isim, "İlişki içinde olmayı seviyordum ve biriyle yaşlanmak istiyordum. Bu şekilde bütün ve mutlu olacağımı düşünmüştüm ama değildim. Sonunda dersimi aldım; bu sadece 30 yılımı aldı" diye ekledi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck artık resmen bekar - 8

YENİ BİR İLİŞKİ İSTEMİYOR

Yeni bir ilişki istemediğini de belirten Jennifer Lopez, "Yalnız kaldığım için biraz heyecanlıyım. Kimseyi aramıyorum çünkü özgür olduğumda neler yapabileceğimi görmek istiyorum. Daha fazlasını istiyorsanız sağlıklı ve bütün olmanız gerekir. Kendinize iyi davranmalısınız. Bunu daha önce anladığımı sanıyordum ama hayır. Bu yaz yalnız kalmam gerektiğine karar verdim, bunu yapabileceğimi kendime kanıtlamak istiyorum" dedi.

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