Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor - 1

BOŞANIYORLAR

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren ve son dönemde boşanacakları iddia edilen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in boşanma belgelerini hazırladığı ortaya çıkmıştı.

Son dönemde çiftin ayrılacağı iddia ediliyordu.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen Salı günü, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor - 2

Variety dergisinin haberine göre, çiftin resmi ayrılık tarihi 26 Nisan. Çift, 2022'de dünyaevine girmişti. İkili, 2000'lerin başında "Bennifer" adıyla anılıyordu.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor - 3

20 YIL SONRA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor - 4

Ünlü çift, "Gigli" adlı romantik komedi filminin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor - 5

"HAYATIMIN EN BÜYÜK KALP KIRIKLIĞIYDI"

Lopez, Zane Lowe’a verdiğ bir röportajda 17 sene önce Affleck ile ayrılmanın kendisini nasıl etkilediği üzerine bazı itiraflarda bulunmuştu.

2002 ile 2004 yılları arasında nişanlı kaldığı Affleck ile ayrıldıktan sonra bu albümden hiçbir şarkıyı sahnede söylemek bile istemediğini söyleyen Lopez “Ayrıldıktan sonra çok acı vericiydi” dedi.

Yıldız, “20 yıl önce o düğünü iptal ettik ve hayatımın en büyük kalp kırıklığını yaşadım. Açıkçası öleceğimi sandım” dedi.

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"ÇOK DAHA GÜZEL HİSSETMEMİ SAĞLIYOR"

Lopez, Vogue’a verdiği röportajda Affleck’le birlikte olmanın kendisini daha önce hissetmediği kadar güzel hissettirdiğini söylemişti.

Ünlü şarkıcı, "Kendimi daha da rahatlamış ve konforlu hissediyorum, bu da kendimi başka biriyle hissettiğimden çok daha güzel hissetmemi sağlıyor" demişti.

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AFFLECK'E ÖVGÜ

Öte yandan, Lopez, Affleck'in çocukları için "harika bir baba figürü" olduğunu dile getirdi ve "Onlar için harika bir baba figürü. Kendisinin üç güzel çocuğu var, bir de biz varız. Bunun ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini gerçekten çok iyi biliyor. Onu çok seviyorlar. Takdir ediyorlar ve ben de öyle" diye ekledi.

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"YETERSİZ HİSSETMEMEK GÜÇ İSTER"

Öte yandan, Lopez gibi başarılı bir bir kadının kendisini yetersiz hissettirip hissettirmediği sorulan Affleck "Bu kadar çok başarıya sahip bir kadının yanında iken yetersiz hissetmemek güç ister. Kendimi bu konuda kötü hissetmiyorum. Özsaygım düşük değildir. Bazen onun inanılmaz bir oyuncu, harika bir sanatçı olduğunu tamamen unutuyorum. Arabada bazen bir şarkıya eşlik ediyorum. Sonra yanımda profesyonel bir şarkıcının oturduğunu hatırlayıp susuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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