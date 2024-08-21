Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor

"HAYATIMIN EN BÜYÜK KALP KIRIKLIĞIYDI"

Lopez, Zane Lowe’a verdiğ bir röportajda 17 sene önce Affleck ile ayrılmanın kendisini nasıl etkilediği üzerine bazı itiraflarda bulunmuştu.

2002 ile 2004 yılları arasında nişanlı kaldığı Affleck ile ayrıldıktan sonra bu albümden hiçbir şarkıyı sahnede söylemek bile istemediğini söyleyen Lopez “Ayrıldıktan sonra çok acı vericiydi” dedi.

Yıldız, “20 yıl önce o düğünü iptal ettik ve hayatımın en büyük kalp kırıklığını yaşadım. Açıkçası öleceğimi sandım” dedi.