Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlerini satıyor: "Boşanmaları an meselesi"

Ünlü şarkıcı, hayranlarına "Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ve yıkıldım. Lütfen şunu bilin ki eğer kesinlikle gerekli olduğunu hissetmeseydim bunu yapmazdım. Söz veriyorum bunu telafi edeceğim ve hep birlikte yeniden birlikte olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonrakine kadar…" diye seslendi.