Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlerini satıyor: "Boşanmaları an meselesi"

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in evlerini satışa çıkarması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlerini satıyor: "Boşanmaları an meselesi" - 1

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.

Son dönemde çiftin ayrılacağı iddia ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlerini satıyor: "Boşanmaları an meselesi" - 2

EVLERİNİ SATIYORLAR

Boşanacakları iddialarını reddeden çift, 60 milyon dolarlık malikanelerini satışa çıkardı.

Çift, Los Angeles Beverly Hills'teki 12 yatak odalı, 24 banyolu malikaneyi bir yıl önce satın almıştı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlerini satıyor: "Boşanmaları an meselesi" - 3

"BOŞANMALARI AN MESELESİ"

Daily Mail'in haberine göre; çift haftalardır ayrı evlerde yaşıyor. TMZ'ye konuşan bir kaynak "Boşanmaları an meselesi" dedi.

TMZ ayrıca aktörün, Brentwood'da eski eşi Jennifer Garner'a yakın bir evde aylık 100 bin dolar kira karşılığında kaldığını Lopez'in ise "zaten yeni bir ev aradığını" bildirdi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlerini satıyor: "Boşanmaları an meselesi" - 4

TURNESİNİ İPTAL ETTİ

Öte yandan, Jennifer Lopez, "This Is Me... Now the Tour" adlı turnesini iptal etti. 26 Haziran'da başlayacak olan turnesini iptal eden Jennifer Lopez, neden bu kararı verdiğini de açıkladı. Basın kuruluşlarıyla paylaşılan bildiride "Jennifer çocukları, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte olmak için zaman ayırıyor" denildi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlerini satıyor: "Boşanmaları an meselesi" - 5

Ünlü şarkıcı, hayranlarına "Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ve yıkıldım. Lütfen şunu bilin ki eğer kesinlikle gerekli olduğunu hissetmeseydim bunu yapmazdım. Söz veriyorum bunu telafi edeceğim ve hep birlikte yeniden birlikte olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonrakine kadar…" diye seslendi.

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