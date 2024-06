Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlerini satıyor: "Boşanmaları an meselesi"

TURNESİNİ İPTAL ETTİ

Öte yandan, Jennifer Lopez, "This Is Me... Now the Tour" adlı turnesini iptal etti. 26 Haziran'da başlayacak olan turnesini iptal eden Jennifer Lopez, neden bu kararı verdiğini de açıkladı. Basın kuruluşlarıyla paylaşılan bildiride "Jennifer çocukları, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte olmak için zaman ayırıyor" denildi.