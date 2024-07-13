Jennifer Lopez ile Ben Affleck "hayallerindeki evi" satışa çıkardı

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in evlerini bir internet sitesinde satışa çıkarması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Çiftin uzun arayışlar sonucu bulduğu malikane 68 milyon dolara satılıyor.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck "hayallerindeki evi" satışa çıkardı - 1

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.

Son dönemde çiftin ayrılacağı iddia ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez ile Ben Affleck "hayallerindeki evi" satışa çıkardı - 2

EVLERİNİ SATIYORLAR

Boşanacakları iddiaları hakkında henüz bir açıklamada bulunmayan çiftin, 60 milyon dolarlık malikanelerini satışa çıkardığı iddia edilmişti. Çift, Los Angeles Beverly Hills'teki 12 yatak odalı, 24 banyolu malikaneyi bir yıl önce satın almıştı.

Evlenmeden önce yaklaşık iki boyunca yaşayacakları evi arayan Lopez-Affleck çifti, lüks malikanelerini resmen satışa çıkardı. Çift, geçtiğimiz yıl 60 milyon dolara aldıkları malikane için 68 milyon dolar istiyor.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck "hayallerindeki evi" satışa çıkardı - 3

AYLARDIR AYRI YAŞIYORLAR

Evdeki tadilat ve yenileme çalışmalarının son dört ayda tamamlandığı bildirildi. Ev şu anda bir emlak sitesinde 'satılık' olarak listeleniyor.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu ve aylardır ayrı yaşadıkları biliniyor.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck "hayallerindeki evi" satışa çıkardı - 4

HALA YÜZÜĞÜNÜ TAKIYOR

Hala alyansını takarken görüntülenen Affleck'in Brentwood'da eski eşi Jennifer Garner'a yakın bir evde aylık 100 bin dolar kira karşılığında kaldığı, Lopez'in ise "zaten yeni bir ev aradığı" bildirildi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck "hayallerindeki evi" satışa çıkardı - 5

EŞYALARINI TOPLADI

People dergisinin haberine göre, Ben Affleck satışa çıkardıkları evdeki eşyalarını toplamaya başladı bile.  54 yaşındaki aktörün, eşyalarını topladığı esnada Jennifer Lopez'in tek başına Avrupa'da tatilde olması ise dikkatlerden kaçmadı.

İddialara göre, oyuncu, Lopez tatilden dönmeden evdeki eşyalarını toplamak istiyor.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck "hayallerindeki evi" satışa çıkardı - 6

"KAHRAMANIMIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan,  Lopez'in Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım, ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.  Lopez, sosyal medya hesabında "Kahramanımızın Babalar Günü kutlu olsun" diyerek paylaşım yaptı.

"EVLİLİĞİNİ YÜRÜTMEK İÇİN ÇABALAMIYOR"

Çift her ne kadar konuyla ilgili bir açıklamada bulunmasa da Affleck'in alyanssız görüntülenmesi ve ardından çiftin evlerini satışa çıkarması, ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Daily Mail'in haberine göre, Jennifer Lopez artık "evliliğini yürütmek için çabalamıyor".

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