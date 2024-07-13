Jennifer Lopez ile Ben Affleck "hayallerindeki evi" satışa çıkardı
20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in evlerini bir internet sitesinde satışa çıkarması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Çiftin uzun arayışlar sonucu bulduğu malikane 68 milyon dolara satılıyor.
Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.
Son dönemde çiftin ayrılacağı iddia ediliyor.