Jennifer Lopez ile Ben Affleck resmen boşandı!
Yıllar sonra aşklarına ikinci bir şans verip evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Birkaç ay önce boşanmak için mahkemeye başvuran ikili resmen boşandı.
20 HAFTA SONRA ANLAŞTILAR
20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez-Ben Affleck çiftinden Lopez, Ağustos ayında mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. People dergisinin haberine göre, Lopez'in Affleck'e boşanma davası açmasından tam 20 hafta sonra anlaşmaya vardı.
Jennifer Lopez ile Ben Affleck resmen boşandı.