Jennifer Lopez ile Ben Affleck resmen boşandı.

"BU ÇOK ZOR"

Jennifer Lopez, Interview Dergisi'nin 55'inci yılına özel verdiği röportajda ayrılık için "Bu çok zor" dedi. Ayrılık sonrası hislerini "yalnız, korkutucu ve çaresiz" olarak tanımlayan Lopez, bu duyguların kendisini güçlendirdiğini belirtti.

Ayrılığın ardından yaşadığı süreci analiz ettiğini belirten Lopez, "Bu yaz kendime, 'Bunu bir daha nasıl yaşamak istemiyorum?' diye sordum. Küçük küçük inceleyip, 'Tamam, burada hata yaptım, bunu göremedim' dedim" ifadelerini kullandı.



"MUTLU OLACAĞIMI DÜŞÜNDÜM AMA DEĞİLDİM"

Kendisi ve ilişkileri hakkında konuşan ünlü isim, "İlişki içinde olmayı seviyordum ve biriyle yaşlanmak istiyordum. Bu şekilde bütün ve mutlu olacağımı düşünmüştüm ama değildim. Sonunda dersimi aldım; bu sadece 30 yılımı aldı" diye ekledi.