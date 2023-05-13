Jennifer Lopez Oscar ödüllü eşi Ben Affleck'ten kariyer tavsiyesi alıyor

Filmde kızını tehlikeden korumaya çalışan bir suikasti canlandıran 53 yaşındaki Lopez, her ne kadar müzik kariyeriyle bilinse de Hollywood'da birçok başarılı projeye imza attı.

Lopez, kendisini kırmızı halıda hiç yalnız bırakmayan Affleck'e filmleri söz konusu olduğunda hep danıştığını söyledi.