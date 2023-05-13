Jennifer Lopez Oscar ödüllü eşi Ben Affleck'ten kariyer tavsiyesi alıyor

Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.
Evlendikleri günden beri sık sık birlikte etkinliklere katılan çift, Lopez'in yeni filmi "The Mother"ın film prömiyerinde bir araya geldi. İkili kırmızı halıda samimi pozlar verdi.
Filmde kızını tehlikeden korumaya çalışan bir suikasti canlandıran 53 yaşındaki Lopez, her ne kadar müzik kariyeriyle bilinse de Hollywood'da birçok başarılı projeye imza attı.
Lopez, kendisini kırmızı halıda hiç yalnız bırakmayan Affleck'e filmleri söz konusu olduğunda hep danıştığını söyledi.
"Argo" filmiyle Oscar kazanan 50 yaşındaki Affleck'in her zaman görüşünü aldığını belirten yıldız "Filmlerimi Ben'e gösteriyorum çünkü işinde çok iyi. Filmde neler gördüğünü ve film hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum çünkü film hala bitmiş değil, üzerinde oynama yapılabiliyor" dedi.
Filmin ilk halini Affleck'e gösterip gösterip göstermeme konusunda kararsızlık yaşadığını belirten Lopez, "Ben genelde ilk halini görmek istiyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Affleck'in eski eşi Jennifer Garner çocuklarının babalarının filmlerini izlemek istediğini söylemişti.
Affleck ile Samuel, Seraphina ve Violet adında üç çocuğu bulunan Garner, "Babalarının filmlerini izlemeyi seviyorlar, benim ise yalnızca anneleri olmamı istiyorlar" dedi. Garner, "Benim üzgün hallerimi veya ağladığım sahneleri görmek istemiyorlar. Beni romantik bir filmde hiç görmek istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
Şu sıralar "Air" filmiyle gündem olan Ben Affleck, "Argo", "Can Dostum", "Pearl Harbor", "Kayıp Kız" ve "Hırsızlar Şehri" gibi filmlerle tanınıyor.
Affleck'in yönetmenliğini üstlendiği "Argo" filmi 2012 yılında En İyi Film Oscar'ını kazandı.