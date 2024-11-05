Jennifer Lopez sorusuna Ben Affleck'ten profesyonel cevap
Yıllar sonra aşklarına ikinci bir şans verip evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Birkaç ay önce boşanmak için mahkemeye başvuran ikiliden Affleck, Lopez'in rol aldığı film hakkında konuştu.
BOŞANIYORLAR
20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez-Ben Affleck çiftinden Lopez, 20 Ağustos'ta mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.
BİRLİKTE FİLM ÇEKTİLER
Jennifer Lopez'in "Unstoppable" adlı yeni filminin yapımcılığını, Ben Affleck ile Matt Damon üstlenmişti. Affleck ile yakın arkadaşı Matt Damon'ın Artists Equity adlı film şirketi, son yıllarda birçok başarılı filme imza attı.