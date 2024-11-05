Jennifer Lopez sorusuna Ben Affleck'ten profesyonel cevap

Yıllar sonra aşklarına ikinci bir şans verip evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Birkaç ay önce boşanmak için mahkemeye başvuran ikiliden Affleck, Lopez'in rol aldığı film hakkında konuştu.

Jennifer Lopez sorusuna Ben Affleck'ten profesyonel cevap - 1

BOŞANIYORLAR

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez-Ben Affleck çiftinden Lopez, 20 Ağustos'ta mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.

BİRLİKTE FİLM ÇEKTİLER

Jennifer Lopez'in "Unstoppable" adlı yeni filminin yapımcılığını, Ben Affleck ile Matt Damon üstlenmişti. Affleck ile yakın arkadaşı Matt Damon'ın Artists Equity adlı film şirketi, son yıllarda birçok başarılı filme imza attı.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez sorusuna Ben Affleck'ten profesyonel cevap - 2

Lopez'in başrolünü üstlendiği Unstoppable filmi hakkında konuşan Affleck, eski eşi hakkında oldukça profesyonel bir cevap verdi.

Jennifer Lopez sorusuna Ben Affleck'ten profesyonel cevap - 3

"JENNIFER MUHTEŞEM"

Entertainment Tonight'a konuşan aktör, "Unstoppable çok farklı bir film. Billy Goldenberg, Jennifer, Don Cheadle, Jharrel ve Bobby Cannavale, hepsi bu filme tutkuyla bağlıydı" dedi.

Filmin yıldızlarından özgü dolu sözlerle bahseden Affleck, Lopez'den de bahsetmeyi ihmal etmedi. Affleck, "Jennifer muhteşem. Doğru insanlara inandık ve Unstoppable bunun bir örneği" ifadelerini kullandı.

Jennifer Lopez sorusuna Ben Affleck'ten profesyonel cevap - 4

FİLM HAKKINDA

Amazon MGM Studios'un yapımcılığını üstlendiği "Unstoppable" filmi, Anthony Robles adındaki bir güreşçinin ilham verici hikayesini konu alıyor. Lopez, filmde Anthony'nin annesi Judy'yi canlandırıyor.

Jennifer Lopez sorusuna Ben Affleck'ten profesyonel cevap - 5

Filmin başrollerinde Lopez, Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Michael Pena ve Don Cheadle gibi isimler yer alıyor.

Affleck ile Lopez daha önce, Lopez'in "This Is Me ... Now" adlı filminde birlikte çalışmıştı.

Jennifer Lopez sorusuna Ben Affleck'ten profesyonel cevap - 6

"DEĞİŞTİM" DEMİŞ

Çiftin neden boşanma kararı aldığına dair birçok haber yapıldı. Page Six'in haberine göre, Ben Affleck, Lopez'i değiştiğine inandırdı.

Affleck'in kendini "değişmiş bir adam" olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

"BİRBİRLERİYLE NEREDEYSE HİÇ KONUŞMUYORLARDI"

Bir kaynak PageSix'e "Kameraların önünde olmadıklarında her şey yolundaydı ancak hayatlarının en mutlu zamanlarında birbirleriyle neredeyse hiç konuşmuyorlardı" dedi.

"Ben Affleck, Lopez'e değiştiğini artık farklı bir adam olduğunu söyledi ama bu çok kısa sürdü" ifadelerine yer veren kaynaklar, aktörün özel hayatını zamanla daha gizli tutmak istediğini ve Lopez'in şöhretiyle başa çıkmakta zorlandığını dile getirdi.

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