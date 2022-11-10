Jennifer Lopez: Soyadım artık 'Affleck' ve bundan gurur duyuyorum

"SOYADIM ARTIK AFFLECK"

Lopez “İnsanlar bana hala Jennifer Lopez diyor ama resmiyette soyadım artık Affleck çünkü bir artık ‘biriz’. Bundan gurur duyuyorum. Bunda bir sorun görmüyorum. Bu daha çok bir ‘güç göstergesi’ gibi. Hayatımın ve kaderimin kontrolü bende ve bir kadın ve insan olarak güçlü hissediyorum” dedi.

Affleck'in kendi soyadı Lopez'i kullanıp kullanmayacağı sorulan müzisyen "Çok geleneksel bir hareket değil, romantik bir tarafı da yok" cevabını verdi.