Jennifer Lopez tatilde, Ben Affleck ise eşyalarını toplama derdinde

"KAHRAMANIMIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan, Lopez'in Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım, ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu. Lopez, sosyal medya hesabında "Kahramanımızın Babalar Günü kutlu olsun" diyerek paylaşım yaptı.

"EVLİLİĞİNİ YÜRÜTMEK İÇİN ÇABALAMIYOR"

Çift her ne kadar konuyla ilgili bir açıklamada bulunmasa da Affleck'in alyanssız görüntülenmesi ve ardından çiftin evlerini satışa çıkarması, ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Daily Mail'in haberine göre, Jennifer Lopez artık "evliliğini yürütmek için çabalamıyor".