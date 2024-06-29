Jennifer Lopez tatilde, Ben Affleck ise eşyalarını toplama derdinde

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in ayrılacağı iddiası aktörün son hamlesiyle bir kez daha gündeme geldi.

Jennifer Lopez tatilde, Ben Affleck ise eşyalarını toplama derdinde - 1

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.

Son haftalarda çiftin ayrılacağına dair birçok haber yapıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez tatilde, Ben Affleck ise eşyalarını toplama derdinde - 2

EVLERİNİ SATIYORLAR

Boşanacakları iddialarını reddeden çift, 60 milyon dolarlık malikanelerini satışa çıkardı. Çift, Los Angeles Beverly Hills'teki 12 yatak odalı, 24 banyolu malikaneyi bir yıl önce satın almıştı.

EŞYALARINI TOPLUYOR

People dergisinin haberine göre, Ben Affleck satışa çıkardıkları evdeki eşyalarını toplamaya başladı bile. 

Jennifer Lopez tatilde, Ben Affleck ise eşyalarını toplama derdinde - 3

LOPEZ TATİLDE

54 yaşındaki aktörün, eşyalarını topladığı esnada Jennifer Lopez'in tek başına Avrupa'da tatilde olması ise dikkatlerden kaçmadı.

İddialara göre, oyuncu, Lopez tatilden dönmeden evdeki eşyalarını toplamak istiyor.

Jennifer Lopez tatilde, Ben Affleck ise eşyalarını toplama derdinde - 4

Aktörün, eski eşi Jennifer Garner'a yakın bir evde aylık 100 bin dolar kira karşılığında kaldığı biliniyor.

Jennifer Lopez tatilde, Ben Affleck ise eşyalarını toplama derdinde - 5

"KAHRAMANIMIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan,  Lopez'in Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım, ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.  Lopez, sosyal medya hesabında "Kahramanımızın Babalar Günü kutlu olsun" diyerek paylaşım yaptı.

"EVLİLİĞİNİ YÜRÜTMEK İÇİN ÇABALAMIYOR"

Çift her ne kadar konuyla ilgili bir açıklamada bulunmasa da Affleck'in alyanssız görüntülenmesi ve ardından çiftin evlerini satışa çıkarması, ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Daily Mail'in haberine göre, Jennifer Lopez artık "evliliğini yürütmek için çabalamıyor".

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