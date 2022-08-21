Galeri

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 3 gün 3 gecelik düğünü başladı

Haberler | 21.08.2022 - 12:23 - Son Güncelleme : 21.08.2022 - 12:38

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yılın ardından yeniden bir araya geldi ve geçen ay nikah kıydı. Çift, 3 gün 3 gece sürecek düğünlerinin ilk gününü 8,9 milyon dolarlık malikanelerinde gerçekleştirdi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 3 gün 3 gecelik düğünü başladı - 1

Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak adlandırılan şarkıcı  (53) ile aktör (50), 17 yıl sonra tekrar bir araya gelerek evlendi. Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolundaki ilk adımı tekrar atan ünlü çift, temmuz ayında nikah kıydı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 3 gün 3 gecelik düğünü başladı - 2

Sade nikah töreninin ardından üç gün üç gece sürecek gösterişli bir düğün yapacakları planı magazin dünyasının gündemine giren çift, bu planlarının ilk gününü geride bıraktı. 'Bennifer'ın ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir tören gerçeklştirildi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 3 gün 3 gecelik düğünü başladı - 3

ÇOCUKLAR TAM KADRO DÜĞÜNDE

Düğününün ilk gününde Lopez, Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giydi. 

Düğüne Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden olan Violet (16), Seraphina (13) ve Sam (11) adlarındaki üç çocuğu ile Lopez'in Marc Anthony'den olan 14 yaşındaki ikizleri Emme ve Max de katıldı. 

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 3 gün 3 gecelik düğünü başladı - 4

Düğünden kısa süre önce yaşanan bir olay, Bennifer'ın eğlencesine gölge düşürdü. Çiftin malikanesine gelen ambulans herkesi telaşlandırırken, ilk yayınlanan haberler, ünlü çiftin çocuklarından birinin kaza geçirdiği yönündeydi, ancak asıl olay sonra ortaya çıktı.

DailyMail.com'da yer alan habere göre, Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt, malikanede düşerek bacağını yaraladı. Olay yerine gelen ambulans, bacağında kesikler olan Boldt'u hastaneye götürdü. Affleck ve Lopez de Boldt'u yalnız bırakmayarak, hastaneye gitti. Ünlü ismin annesinin durumunun ise ciddi olmadığı açıklandı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 3 gün 3 gecelik düğünü başladı - 5

Lopez, temmuz ayındaki nikah töreninin ardından hayranlarıyla paylaştığı blog yazısında, 17 Temmuz'da Nevada'ya bağlı Clark County'de gerçekleşen sade bir nikahla Affleck ile evlendiğini doğrulamıştı. Lopez, Instagram'dan bir fotoğrafıyla duyurduğu evliliğine dair, "Yaptık. Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" sözlerini paylaşmıştı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 3 gün 3 gecelik düğünü başladı - 6

Lopez, Las Vegas'taki nikahlarının ardından açıklamasında şunları yazmıştı:

"Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik."

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 3 gün 3 gecelik düğünü başladı - 7

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER