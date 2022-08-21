Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 3 gün 3 gecelik düğünü başladı

Haberler | 21.08.2022 - 12:23 - Son Güncelleme : 21.08.2022 - 12:38
Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak adlandırılan şarkıcı Jennifer Lopez (53) ile aktör Ben Affleck (50), 17 yıl sonra tekrar bir araya gelerek evlendi. Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolundaki ilk adımı tekrar atan ünlü çift, temmuz ayında nikah kıydı.
Sade nikah töreninin ardından üç gün üç gece sürecek gösterişli bir düğün yapacakları planı magazin dünyasının gündemine giren çift, bu planlarının ilk gününü geride bıraktı. 'Bennifer'ın ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir tören gerçeklştirildi.
Düğününün ilk gününde Lopez, Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giydi.
Düğüne Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden olan Violet (16), Seraphina (13) ve Sam (11) adlarındaki üç çocuğu ile Lopez'in Marc Anthony'den olan 14 yaşındaki ikizleri Emme ve Max de katıldı.
Düğünden kısa süre önce yaşanan bir olay, Bennifer'ın eğlencesine gölge düşürdü. Çiftin malikanesine gelen ambulans herkesi telaşlandırırken, ilk yayınlanan haberler, ünlü çiftin çocuklarından birinin kaza geçirdiği yönündeydi, ancak asıl olay sonra ortaya çıktı.
DailyMail.com'da yer alan habere göre, Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt, malikanede düşerek bacağını yaraladı. Olay yerine gelen ambulans, bacağında kesikler olan Boldt'u hastaneye götürdü. Affleck ve Lopez de Boldt'u yalnız bırakmayarak, hastaneye gitti. Ünlü ismin annesinin durumunun ise ciddi olmadığı açıklandı.
Lopez, temmuz ayındaki nikah töreninin ardından hayranlarıyla paylaştığı blog yazısında, 17 Temmuz'da Nevada'ya bağlı Clark County'de gerçekleşen sade bir nikahla Affleck ile evlendiğini doğrulamıştı. Lopez, Instagram'dan bir fotoğrafıyla duyurduğu evliliğine dair, "Yaptık. Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" sözlerini paylaşmıştı.
Lopez, Las Vegas'taki nikahlarının ardından açıklamasında şunları yazmıştı:
"Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik."