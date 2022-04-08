Jennifer Lopez ve Ben Affleck nişanlandı mı?

Haberler - ntv.com.tr | 08.04.2022 - 12:53 - Son Güncelleme : 08.04.2022 - 13:00
2004 yılında ayrılmalarının ardından 2021 yılında yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, ilişkilerini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.
Los Angeles’ta 50 milyon dolar değerinde bir malikane ile ev arayışını sonlandıran çift, evlilik söylentilerine sebep olmuştu.
Jennifer Lopez’in kızıyla çıktığı alışveriş esnasında taktığı elmas yüzük ise söylentileri güçlendirdi.
14 yaşındaki kızı Emme ile mobilya alışverişine çıkan 52 yaşındaki şarkıcının parmağındaki elmas yüzük büyük ses getirdi.
Çiftin nişanlandığı iddiasını güçlendiren bu fotoğraflar üzerine Lopez veya Affleck’ten henüz bir açıklama gelmedi.
Jennifer Lopez, aylar önce katıldığı bir şov programında Affleck ile tekrar bir araya gelmeyi hayal dahi etmediğini ve çok güzel bir şey yaşadıklarını söyledi.