Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in çalkantılı ayrılığı: Aldatma iddiaları gündemde
Bir süredir ayrılacakları konuşulan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen gün, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı. Ayrılık sebebine dair açıklamaya yapmayan ikilinin boşanma kararlıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Ben Affleck'in siyasetçi Robert F. Kennedy'nin kızı Kick Kennedy ile aşk yaşıyor.
Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ile Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. 20 yıl sonra bir araya gelen çiftin neden ayrıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı.