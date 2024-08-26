Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in çalkantılı ayrılığı: Aldatma iddiaları gündemde

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen gün, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı. Ayrılık sebebine dair açıklamaya yapmayan ikilinin boşanma kararlıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Ben Affleck'in siyasetçi Robert F. Kennedy'nin kızı Kick Kennedy ile aşk yaşıyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in çalkantılı ayrılığı: Aldatma iddiaları gündemde - 1

Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ile Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. 20 yıl sonra bir araya gelen çiftin neden ayrıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in çalkantılı ayrılığı: Aldatma iddiaları gündemde - 2

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in son dönemde ayrılacağı iddia ediliyordu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in çalkantılı ayrılığı: Aldatma iddiaları gündemde - 3

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen Salı günü, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in çalkantılı ayrılığı: Aldatma iddiaları gündemde - 4

Çiftin neden boşanma kararı aldığına dair birçok haber yapıldı. Page Six'in haberine göre, Ben Affleck, Lopez'i değiştiğine inandırdı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in çalkantılı ayrılığı: Aldatma iddiaları gündemde - 5

Affleck'in kendini "değişmiş bir adam" olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

Ancak yeni bir iddia ayrılık sebebin aslında çok farklı olduğunu ortaya koydu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in çalkantılı ayrılığı: Aldatma iddiaları gündemde - 6

İddiaya göre Ben Affleck ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'i, siyasetçi Robert Kennedy'nin 36 yaşındaki kızı Kick Kennedy ile aldatıyor.

Kick Kennedy 1963'te uğradığı suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy'nin kızı.

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