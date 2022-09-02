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Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 02.09.2022 - 09:41 - Son Güncelleme : 02.09.2022 - 09:59

Hollywood’un gözde çifti ‘Bennifer’ın 3 gece 3 gün süreceği söylenen düğününden fotoğraflar ortaya çıktı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 1

Şarkıcı ile aktör 'in görkemli düğününe dair fotoğraflar ortaya çıktı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 2

17 yıl sonra tekrar bir araya gelen çiftin düğününe dair fotoğraflar Lopez'in OnTheJLo.com adlı kişisel web sitesinde paylaşıldı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 3

Fotoğrafçı John Russo'nun çektiği fotoğraflar, hem çiftin en özel anlarını hem de düğüne dair tüm detayları gözler önüne serdi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 4

Çiftin düğünü, ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık bir malikanede gösterişli bir törenle gerçekleşti.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 5

Lopez, fotoğrafları paylaşırken "Bizim için bu mükemmel zamanlamaydı" dedi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 6

Latin şarkıcı sözlerine "Daha mutlu olamazdık. Herkesin bu mutluluğu tatmasını dilerim" diyerek devam etti.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 7

Lopez, düğünde Ralph Lauren imzalı bir gelinlik tercih etmişti.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 8

Çiftin düğün arabası

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 9

Düğünde kullanılan masa dekorları da paylaşılan fotoğraflar arasında yer aldı.

İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin düğününden detaylar...

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 10
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 11
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 12
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 13
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 14
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 15
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 16

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