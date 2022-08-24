Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in görkemli düğününden ilk görüntüler

Haberler - ntv.com.tr | 24.08.2022 - 08:00 - Son Güncelleme : 24.08.2022 - 09:20
Hollywood’un gözde çifti ‘Bennifer’ın 3 gece 3 gün süreceği söylenen düğününden ilk görüntüler geldi.
17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir tören gerçekleştirildi.
Lopez, düğününe dair ilk görselleri OnTheJLo.com adlı kişisel web sitesinde paylaştı.
Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giyen yıldız, Vogue dergisine yaptığı açıklamada hep Lauren'dan bir gelinlik giyme hayali olduğunu söyledi.
Lopez’in gelinliğiyle ilk görüntüsünü paylaşan Vogue dergisi, damat Ben Affleck ve çiftin tüm çocuklarının da Ralph Lauren giydiğini paylaştı.
Latin şarkıcı sosyal medya hesabından düğüne dair ilk olarak bu görseli paylaşmıştı.
Fotoğrafçı John Russo'nun çektiği kareler arasında elbiselerin skeçleri de yer aldı.
Şarkıcının nikah töreni esnasında giydiği elbiseyi paylaşan ünlü moda dergisi, 500 metreden fazla kumaşın gelinliğin yapımında kullanıldığını belirtti.