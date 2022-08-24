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Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in görkemli düğününden ilk görüntüler

Haberler - ntv.com.tr | 24.08.2022 - 08:00 - Son Güncelleme : 24.08.2022 - 09:20

Şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, nam-ı diğer ‘Bennifer’ın merakla beklenen düğünü sonunda gerçekleşti. 17 yıl sonra tekrar bir araya gelen çiftin düğününden ilk fotoğraflar yayınlandı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in görkemli düğününden ilk görüntüler - 1

Hollywood’un gözde çifti ‘Bennifer’ın 3 gece 3 gün süreceği söylenen düğününden ilk görüntüler geldi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in görkemli düğününden ilk görüntüler - 2

17 yıl sonra yeniden bir araya gelen ve çiftinin ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir tören gerçekleştirildi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in görkemli düğününden ilk görüntüler - 3

Lopez, düğününe dair ilk görselleri OnTheJLo.com adlı kişisel web sitesinde paylaştı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in görkemli düğününden ilk görüntüler - 4

Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giyen yıldız, Vogue dergisine yaptığı açıklamada hep Lauren'dan bir gelinlik giyme hayali olduğunu söyledi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in görkemli düğününden ilk görüntüler - 5

Lopez’in gelinliğiyle ilk görüntüsünü paylaşan Vogue dergisi, damat Ben Affleck ve çiftin tüm çocuklarının da Ralph Lauren giydiğini paylaştı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in görkemli düğününden ilk görüntüler - 6

Latin şarkıcı sosyal medya hesabından düğüne dair ilk olarak bu görseli paylaşmıştı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in görkemli düğününden ilk görüntüler - 7

Fotoğrafçı John Russo'nun çektiği kareler arasında elbiselerin skeçleri de yer aldı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in görkemli düğününden ilk görüntüler - 8

Şarkıcının nikah töreni esnasında giydiği elbiseyi paylaşan ünlü moda dergisi, 500 metreden fazla kumaşın gelinliğin yapımında kullanıldığını belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

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