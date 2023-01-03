Jennifer Lopez'den daha önce görülmemiş düğün fotoğrafları

Jennifer Lopez, geriye dönüp mutluluğu yakaladığı 2022’ye bakmaya devam ediyor. 53 yaşındaki şarkıcı, ağustos ayında evlendiği 50 yaşındaki aktör Ben Affleck ile yeni düğün fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı.
17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başladığı Ben Affleck ile evlenirken Ralph Lauren imzalı gelinlik giyen Lopez, daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı.
Lopez düğün fotoğraflarını “2022 şimdiye kadarki en iyi yıllardan biriydi. Gelecek yıl olacakları sabırsızlıkla bekliyorum” notuyla paylaştı.
Çiftin düğünü, Affleck’in ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir törenle gerçekleşmişti.
Lopez, düğüne hazırlık anlarını da paylaştı.
Ünlü şarkıcı, düğünün ardından fotoğraflarını kendisine ait OnTheJLo.com adlı kişisel web sitesinde paylaşmıştı.
İşte Hollywood’un gözde çifti ‘Bennifer’ın diğer düğün kareleri...