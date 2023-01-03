Jennifer Lopez'den daha önce görülmemiş düğün fotoğrafları

17 yıl aranın ardından yeniden birliktelik yaşamaya başladığı Ben Affleck ile ağustos ayında evlenen Jennifer Lopez, 'yılın düğünü' olarak adlandırılan törenden şimdiye dek yayınlamadığı yeni kareleri paylaştı.

Jennifer Lopez'den daha önce görülmemiş düğün fotoğrafları - 1

Jennifer Lopez, geriye dönüp mutluluğu yakaladığı 2022’ye bakmaya devam ediyor. 53 yaşındaki şarkıcı, ağustos ayında evlendiği 50 yaşındaki aktör Ben Affleck ile yeni düğün fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı.

Jennifer Lopez'den daha önce görülmemiş düğün fotoğrafları - 2

17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başladığı Ben Affleck ile evlenirken Ralph Lauren imzalı gelinlik giyen Lopez, daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı.

Jennifer Lopez'den daha önce görülmemiş düğün fotoğrafları - 3

Lopez düğün fotoğraflarını “2022 şimdiye kadarki en iyi yıllardan biriydi. Gelecek yıl olacakları sabırsızlıkla bekliyorum” notuyla paylaştı.

Jennifer Lopez'den daha önce görülmemiş düğün fotoğrafları - 4

Çiftin düğünü, Affleck’in ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir törenle gerçekleşmişti.

Jennifer Lopez'den daha önce görülmemiş düğün fotoğrafları - 5

Lopez, düğüne hazırlık anlarını da paylaştı.

Jennifer Lopez'den daha önce görülmemiş düğün fotoğrafları - 6

Ünlü şarkıcı, düğünün ardından fotoğraflarını kendisine ait OnTheJLo.com adlı kişisel web sitesinde paylaşmıştı.

Jennifer Lopez'den daha önce görülmemiş düğün fotoğrafları - 7

İşte Hollywood’un gözde çifti ‘Bennifer’ın diğer düğün kareleri...

Jennifer Lopez'den daha önce görülmemiş düğün fotoğrafları - 8
Jennifer Lopez'den daha önce görülmemiş düğün fotoğrafları - 9
Jennifer Lopez'den daha önce görülmemiş düğün fotoğrafları - 10
Jennifer Lopez'den daha önce görülmemiş düğün fotoğrafları - 11

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