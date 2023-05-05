Jennifer Lopez'in annesi: 20 sene boyunca dua ettim

20 yıl sonra bir araya gelen ve geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle dünyaevine giren Ben Affleck ve Jennifer Lopez çifti, sürpriz evliliklerinin ardından gündeme gelmeye devam ediyor.
NBC'nin Today programına katılan Jennifer Lopez'in annesi Guadalupe Rodriguez, Bennifer aşkının 20 yıl sonra yeniden alevlenmesi hakkında konuştu.
Kızı Lopez ile programa konuk olan Rodriguez, Lopez'e "Her zaman tekrar bir araya geleceğinizi biliyordum çünkü 20 yıl boyunca dua ettim" dedi.
Annesinin ifadelerine ise Lopez gözüne devirerek "Neyse devam edelim hadi" cevabını verdi.
"This is Me...Now" adlı albümüyle müziğe dönen Lopez, "Son 20 yıldır inanılmaz bir yolculuğa çıktım ve çok büyüdüğümü düşünüyorum. Bence albümler gerçekten yaşadığınız dönemi yansıtıyor. Mesela 'This is Me...Then' albümümde hayatımın aşkına aşık olma anını yakalamıştım" ifadelerini kullandı.
Lopez, Affleck'in çocukları için de "harika bir baba figürü" olduğunu dile getirdi. Şarkıcı, "Onlar için harika bir baba figürü. Kendisinin üç güzel çocuğu var, bir de biz varız. Bunun ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini gerçekten çok iyi biliyor. Onu çok seviyorlar. Takdir ediyorlar ve ben de öyle" dedi.
Öte yandan, Lopez gibi başarılı bir bir kadının kendisini yetersiz hissettirip hissettirmediği sorulan Affleck "Bu kadar çok başarıya sahip bir kadının yanında iken yetersiz hissetmemek güç ister. Kendimi bu konuda kötü hissetmiyorum. Özsaygım düşük değildir. Bazen onun inanılmaz bir oyuncu, harika bir sanatçı olduğunu tamamen unutuyorum. Arabada bazen bir şarkıya eşlik ediyorum. Sonra yanımda profesyonel bir şarkıcının oturduğunu hatırlayıp susuyorum" ifadelerini kullanmıştı.