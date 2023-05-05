Jennifer Lopez'in annesi: 20 sene boyunca dua ettim

"HARİKA BİR BABA FİGÜRÜ"

Lopez, Affleck'in çocukları için de "harika bir baba figürü" olduğunu dile getirdi. Şarkıcı, "Onlar için harika bir baba figürü. Kendisinin üç güzel çocuğu var, bir de biz varız. Bunun ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini gerçekten çok iyi biliyor. Onu çok seviyorlar. Takdir ediyorlar ve ben de öyle" dedi.