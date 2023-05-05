Jennifer Lopez'in annesi: 20 sene boyunca dua ettim

Uzun yıllar sonra bir araya gelen ve 2022'de evlenen Bennifer çifti hakkında Jennifer Lopez'in annesinden açıklama geldi. Lopez'in annesi ikili bir araya gelsin diye hep dua ettiğini söyledi.

Jennifer Lopez'in annesi: 20 sene boyunca dua ettim - 1

20 yıl sonra bir araya gelen ve geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle dünyaevine giren Ben Affleck ve Jennifer Lopez çifti, sürpriz evliliklerinin ardından gündeme gelmeye devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez'in annesi: 20 sene boyunca dua ettim - 2

NBC'nin Today programına katılan Jennifer Lopez'in annesi Guadalupe Rodriguez, Bennifer aşkının 20 yıl sonra yeniden alevlenmesi hakkında konuştu.

Jennifer Lopez'in annesi: 20 sene boyunca dua ettim - 3

"20 YIL BOYUNCA DUA ETTİM"

Kızı Lopez ile programa konuk olan Rodriguez, Lopez'e "Her zaman tekrar bir araya geleceğinizi biliyordum çünkü 20 yıl boyunca dua ettim" dedi.

Jennifer Lopez'in annesi: 20 sene boyunca dua ettim - 4

Annesinin ifadelerine ise Lopez gözüne devirerek "Neyse devam edelim hadi" cevabını verdi.

Jennifer Lopez'in annesi: 20 sene boyunca dua ettim - 5

"This is Me...Now" adlı albümüyle müziğe dönen Lopez, "Son 20 yıldır inanılmaz bir yolculuğa çıktım ve çok büyüdüğümü düşünüyorum. Bence albümler gerçekten yaşadığınız dönemi yansıtıyor. Mesela 'This is Me...Then' albümümde hayatımın aşkına aşık olma anını yakalamıştım" ifadelerini kullandı.

Jennifer Lopez'in annesi: 20 sene boyunca dua ettim - 6

"HARİKA BİR BABA FİGÜRÜ"

Lopez, Affleck'in çocukları için de "harika bir baba figürü" olduğunu dile getirdi. Şarkıcı, "Onlar için harika bir baba figürü. Kendisinin üç güzel çocuğu var, bir de biz varız. Bunun ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini gerçekten çok iyi biliyor. Onu çok seviyorlar. Takdir ediyorlar ve ben de öyle" dedi.

Jennifer Lopez'in annesi: 20 sene boyunca dua ettim - 7

"YETERSİZ HİSSETMEMEK GÜÇ İSTER"

Öte yandan, Lopez gibi başarılı bir bir kadının kendisini yetersiz hissettirip hissettirmediği sorulan Affleck "Bu kadar çok başarıya sahip bir kadının yanında iken yetersiz hissetmemek güç ister. Kendimi bu konuda kötü hissetmiyorum. Özsaygım düşük değildir. Bazen onun inanılmaz bir oyuncu, harika bir sanatçı olduğunu tamamen unutuyorum. Arabada bazen bir şarkıya eşlik ediyorum. Sonra yanımda profesyonel bir şarkıcının oturduğunu hatırlayıp susuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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