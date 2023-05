Jennifer Lopez'in annesi: 20 sene boyunca dua ettim

"This is Me...Now" adlı albümüyle müziğe dönen Lopez, "Son 20 yıldır inanılmaz bir yolculuğa çıktım ve çok büyüdüğümü düşünüyorum. Bence albümler gerçekten yaşadığınız dönemi yansıtıyor. Mesela 'This is Me...Then' albümümde hayatımın aşkına aşık olma anını yakalamıştım" ifadelerini kullandı.