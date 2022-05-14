Jennifer Lopez'in eski eşi şarkıcı Marc Anthony ile kainat güzeli Nadia Ferreira nişanlandı

Haberler | 14.05.2022 - 13:11

Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony ile geçtiğimiz yılın kainat ikinci güzeli Nadia Ferreira ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Jennifer Lopez'in eski eşi şarkıcı Marc Anthony ile kainat güzeli Nadia Ferreira nişanlandı - 1

Jennifer Lopez'in şarkıcı eski eşi ve ikiz çocuklarının babası Marc Anthony, bir süredir birlikte olduğu Paraguaylı model Nadia Ferreira ile nişanlandı.

Jennifer Lopez'in eski eşi şarkıcı Marc Anthony ile kainat güzeli Nadia Ferreira nişanlandı - 2

İkili, nişanlandıklarını önceki gün Miami'de basın mensuplarının karşısına çıkarak doğruladı.

Jennifer Lopez'in eski eşi şarkıcı Marc Anthony ile kainat güzeli Nadia Ferreira nişanlandı - 3

Mutluluklarını ilan eden çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.

Jennifer Lopez'in eski eşi şarkıcı Marc Anthony ile kainat güzeli Nadia Ferreira nişanlandı - 4

Anthony'nin, sevgilisine evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 10 karatlık pırlanta yüzüğün 500 bin dolar (Yaklaşık 8 milyon TL) değerinde olduğu öğrenildi.

Jennifer Lopez'in eski eşi şarkıcı Marc Anthony ile kainat güzeli Nadia Ferreira nişanlandı - 5

Ferreira, geçtiğimiz yıl aralık ayında İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etmiş ve Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını takmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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