Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony yedinci kez baba oluyor

ALTI ÇOCUK BABASI

Marc Anthony, ilk evliliğini 2000 ile 2004 yılları arasında Dayanara Torres ile gerçekleştirmişti. Anthony ve Torres'in, bu birliktelikten Cristian ve Ryan adında iki oğlu bulunuyor.



Lopez ile Anthony, 2004 ile 2014 yılları arasında evli kalmıştı. İkilinin ikiz çocukları 2008'de dünyaya gelmişti.



Gerçek adı Marco Antonio Muniz Ruiz olan Marc Anthony'nin birlikteliklerinden Chase ve Ariana adında iki çocuğu daha bulunuyor.