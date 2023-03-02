Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony yedinci kez baba oluyor

Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony ile eski kainat güzeli Nadia Ferreira evlendi.
54 yaşındaki şarkıcı Anthony ile 23 yaşındaki Ferreira, iki hafta önce Miami'de yapılan törenle dünyaevine girdi. Çift, dokuz ay önce nişanlandıkları haberlerini doğrulamıştı.
Henüz iki haftadır evli olan Marc Anthony ile Nadia Ferreira, bebek beklediklerini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulunan çiftten Ferreira, "En güzel Sevgililer Günü hediyesi" ifadelerini kullanırken Anthony ise "Hayatımızdaki bu büyük nimet için Tanrı'ya teşekkürler" diye yazdı.
Ünlü çiftin ortak paylaşımında Ferreira'nın karnının büyüklüğü dikkatlerden kaçmadı. Eski kainat güzeli ilk kez anne olmaya hazırlanırken Marc Anthony, 7'nci kez baba olma sevincini yaşayacak.
Ünlü çiftin Perez Sanat Müzesi'nde gerçekleşen düğününe Maluma, Lin Manuel Miranda, Salma Hayek ve Luis Fonsi gibi ünlü konuklar katılmıştı.
Marc Anthony ile 53 yaşındaki Jennifer Lopez'in 14 yaşındaki ikizleri Emme ve Max'in düğüne katılmadığı öğrenilirken, Anthony'nin Dayanara Torres ile ilişkisinden olan daha büyük çocukları Cristian ve Ryan'ın düğünde hazır bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Nadia Ferreira, Aralık 2021'de İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etmiş ve Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını takmıştı.
Marc Anthony, ilk evliliğini 2000 ile 2004 yılları arasında Dayanara Torres ile gerçekleştirmişti. Anthony ve Torres'in, bu birliktelikten Cristian ve Ryan adında iki oğlu bulunuyor.
Lopez ile Anthony, 2004 ile 2014 yılları arasında evli kalmıştı. İkilinin ikiz çocukları 2008'de dünyaya gelmişti.
Gerçek adı Marco Antonio Muniz Ruiz olan Marc Anthony'nin birlikteliklerinden Chase ve Ariana adında iki çocuğu daha bulunuyor.