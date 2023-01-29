Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony ile Nadia Ferreira evlendi

Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony ile eski kainat güzeli Nadia Ferreira evlendi.
54 yaşındaki şarkıcı Anthony ile 23 yaşındaki Ferreira, dün Miami'de yapılan törenle dünyaevine girdi. Çift, dokuz ay önce nişanlandıkları haberlerini doğrulamıştı.
Perez Sanat Müzesi'nde gerçekleşen düğünün Maluma, Lin Manuel Miranda, Salma Hayek ve Luis Fonsi gibi ünlü konukları olduğu öğrenildi.
Marc Anthony'nin yakın arkadaşı David Beckham ile eşi Victoria Beckham'ın da düğünün davetlileri arasında olduğu belirtildi.
Miami'deki yerel basına göre düğüne Miami'nin belediye başkanı ile bazı Latin ülkelerinin liderleri de katıldı. Ancak liderlerin isimleri verilmedi.
Marc Anthony ile 53 yaşındaki Jennifer Lopez'in 14 yaşındaki ikizleri Emme ve Max'in düğüne katılmadığı öğrenilirken, Anthony'nin Dayanara Torres ile ilişkisinden olan daha büyük çocukları Cristian ve Ryan'ın düğünde hazır bulunduğu kaydedildi.
Nadia Ferreira, Aralık 2021'de İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etmiş ve Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını takmıştı.
Lopez ile Anthony, 2004 ile 2014 yılları arasında evli kalmıştı. Lopez, daha sonra eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ile uzun süreli ilişki yaşamış, evliliğe gidecekleri konuşulurken, çift 2021'de ayrılmıştı.
Sonrasında ise Lopez'in hayatına, 17 yıl sonra eski nişanlısı Ben Affleck girdi ikili, yıllar sonra yeniden şans verdikleri ilişkilerini, 2022 yazında evlilikle taçlandırdı.
2000’li yılların başında ayrılmaları ve 17 sonra bir araya gelmeleri hakkında konuşan Lopez, “Aramızda ‘gerçek aşkın’ var olduğuna hep inanmıştım. Hayatımdaki insanların, Ben’in benim için ne kadar özel bir insan olduğunu biliyor. Tekrar bir araya geldiğimizde, tüm o duygular yeniden gün yüzüne çıktı” demişti.
Lopez, röportajda, “O zaman çok gençtik, çocuğumuz veya bizi bağlayan şeyler yoktu. Mutlu bir şekilde hayatımızı yaşıyorduk. Kimseden saklanma ihtiyacı duymuyorduk. Ama insanlar birlikte olmamızı istemiyordu. Benim ona uygun olmadığımı düşünüyorlardı. Kendimi o zaman savunmaya aldım. Keşke bu konuyla ilgili daha fazla şey söyleyebilsem” ifadelerini kullanmıştı.