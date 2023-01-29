Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony ile Nadia Ferreira evlendi

2000’li yılların başında ayrılmaları ve 17 sonra bir araya gelmeleri hakkında konuşan Lopez, “Aramızda ‘gerçek aşkın’ var olduğuna hep inanmıştım. Hayatımdaki insanların, Ben’in benim için ne kadar özel bir insan olduğunu biliyor. Tekrar bir araya geldiğimizde, tüm o duygular yeniden gün yüzüne çıktı” demişti.

Lopez, röportajda, “O zaman çok gençtik, çocuğumuz veya bizi bağlayan şeyler yoktu. Mutlu bir şekilde hayatımızı yaşıyorduk. Kimseden saklanma ihtiyacı duymuyorduk. Ama insanlar birlikte olmamızı istemiyordu. Benim ona uygun olmadığımı düşünüyorlardı. Kendimi o zaman savunmaya aldım. Keşke bu konuyla ilgili daha fazla şey söyleyebilsem” ifadelerini kullanmıştı.