Jennifer Lopez sosyal medyadaki paylaşımlarını sildi

PROFİL RESMİNİ KARARTTI

Profil fotoğrafını da karartan ünlü şarkıcının neden böyle bir hamle yaptığı bilinmiyor. 226 milyon takipçiye sahip olan şarkıcı, diğer sosyal medya hesaplarında da benzer bir hamlede bulundu.

Şarkıcı, 45,5 milyon takipçili Twitter hesabının ve 15,4 milyon takipçili TikTok hesabının da profil fotoğrafına simsiyah bir fotoğraf koydu. Ancak bu hesaplardaki paylaşımlar hala duruyor.