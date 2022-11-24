Jennifer Lopez sosyal medyadaki paylaşımlarını sildi

Ben Affleck ile 17 yıl sonra tekrar bir araya gelerek geçtiğimiz temmuz ayında dünyaevine giren şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medyada kayıplara karıştı.
ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir törenle evlenen ve düğün sonrası balayı görüntüleriyle sık sık gündeme gelen Lopez, Instagram hesabındaki tüm gönderileri sildi.
Profil fotoğrafını da karartan ünlü şarkıcının neden böyle bir hamle yaptığı bilinmiyor. 226 milyon takipçiye sahip olan şarkıcı, diğer sosyal medya hesaplarında da benzer bir hamlede bulundu.
Şarkıcı, 45,5 milyon takipçili Twitter hesabının ve 15,4 milyon takipçili TikTok hesabının da profil fotoğrafına simsiyah bir fotoğraf koydu. Ancak bu hesaplardaki paylaşımlar hala duruyor.
Lopez’in temsilcilerinden henüz bir açıklama gelmese de şarkıcının yeni bir haberle hayranlarına sürpriz yapabileceği düşünülüyor.
Sosyal medya hesaplarını temizleme veya silme işlemini daha önce birçok şarkıcı ve ünlü isim, yeni bir albüm ve proje öncesi sık sık yapmıştı.
Lopez’in son albümü A.K.A, 2014 yılında piyasaya çıkmıştı. Uzun süre yeni bir şarkı piyasaya çıkarmayan şarkıcı, 2020 Super Bowl Halftime şovunda Shakira ile sahne almıştı. Latin şarkıcı, son dönemde Owen Wilson ile başrollerini paylaştığı Marry Me adlı romantik komedi filmiyle gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz temmuz ayında Ben Affleck ile dünyaevine giren Jennifer Lopez, kapak olduğu Amerikan Vogue dergisine evliliği hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Evliliğinde çok mutlu olduğunu sık sık dile getiren Latin şarkıcı Jennifer Lopez, Amerikan Vogue dergisine kapak oldu. Efsanevi fotoğrafçı Annie Leibovitz’e poz veren 53 yaşındaki şarkıcı, Affleck ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Lopez “İnsanlar bana hala Jennifer Lopez diyor ama resmiyette soyadım artık Affleck çünkü biz artık ‘biriz’. Bundan gurur duyuyorum. Bunda bir sorun görmüyorum. Bu daha çok bir ‘güç göstergesi’ gibi. Hayatımın ve kaderimin kontrolü bende ve bir kadın ve insan olarak güçlü hissediyorum” dedi.
Affleck'in kendi soyadı Lopez'i kullanıp kullanmayacağı sorulan müzisyen "Çok geleneksel bir hareket değil, romantik bir tarafı da yok" cevabını verdi.
2000’li yılların başında ayrılmaları ve 17 sonra bir araya gelmeleri hakkında konuşan Lopez, “Aramızda ‘gerçek aşkın’ var olduğuna hep inanmıştım. Hayatımdaki insanların, Ben’in benim için ne kadar özel bir insan olduğunu biliyor. Tekrar bir araya geldiğimizde, tüm o duygular yeniden gün yüzüne çıktı” dedi.
Lopez, röportajda, “O zaman çok gençtik, çocuğumuz veya bizi bağlayan şeyler yoktu. Mutlu bir şekilde hayatımızı yaşıyorduk. Kimseden saklanma ihtiyacı duymuyorduk. Ama insanların birlikte olmamızı istemiyordu. Benim ona uygun olmadığımı düşünüyorlardı. Kendimi o zaman savunmaya aldım. Keşke bu konuyla ilgili daha fazla şey söyleyebilsem” ifadelerini kullandı.
2004 ile 2014 yılları arasında Marc Anthony ile evli kalan Lopez, “Birçok ilişki yaşıyorsunuz, arıyorsunuz, bağlanıyorsunuz veya kopuyorsunuz. Sonra kendinize ‘Hayat bu mu gerçekten?’ diye soruyorsunuz. Sonra her şey rayına oturuyor” dedi.