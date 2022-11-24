 Jennifer Lopez sosyal medyadaki paylaşımlarını sildi - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Jennifer Lopez sosyal medyadaki paylaşımlarını sildi

Ben Affleck evliliğiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesaplarında yaptığı değişimle dikkat çekti.

Jennifer Lopez sosyal medyadaki paylaşımlarını sildi - 1

Ben Affleck ile 17 yıl sonra tekrar bir araya gelerek geçtiğimiz temmuz ayında dünyaevine giren şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medyada kayıplara karıştı.

Jennifer Lopez sosyal medyadaki paylaşımlarını sildi - 2

TÜM GÖNDERİLERİ SİLDİ

ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir törenle evlenen ve düğün sonrası balayı görüntüleriyle sık sık gündeme gelen Lopez, Instagram hesabındaki tüm gönderileri sildi.

Jennifer Lopez sosyal medyadaki paylaşımlarını sildi - 3

PROFİL RESMİNİ KARARTTI

Profil fotoğrafını da karartan ünlü şarkıcının neden böyle bir hamle yaptığı bilinmiyor. 226 milyon takipçiye sahip olan şarkıcı, diğer sosyal medya hesaplarında da benzer bir hamlede bulundu.

Şarkıcı, 45,5 milyon takipçili Twitter hesabının ve 15,4 milyon takipçili TikTok hesabının da profil fotoğrafına simsiyah bir fotoğraf koydu. Ancak bu hesaplardaki paylaşımlar hala duruyor.

Jennifer Lopez sosyal medyadaki paylaşımlarını sildi - 4

YENİ BİR ALBÜM MÜ GELİYOR?

Lopez’in temsilcilerinden henüz bir açıklama gelmese de şarkıcının yeni bir haberle hayranlarına sürpriz yapabileceği düşünülüyor.

Sosyal medya hesaplarını temizleme veya silme işlemini daha önce birçok şarkıcı ve ünlü isim, yeni bir albüm ve proje öncesi sık sık yapmıştı.

Jennifer Lopez sosyal medyadaki paylaşımlarını sildi - 5

Lopez’in son albümü A.K.A, 2014 yılında piyasaya çıkmıştı. Uzun süre yeni bir şarkı piyasaya çıkarmayan şarkıcı, 2020 Super Bowl Halftime şovunda Shakira ile sahne almıştı. Latin şarkıcı, son dönemde Owen Wilson ile başrollerini paylaştığı Marry Me adlı romantik komedi filmiyle gündeme gelmişti.

Jennifer Lopez sosyal medyadaki paylaşımlarını sildi - 6

KAPAK YILDIZI OLDU

Geçtiğimiz temmuz ayında Ben Affleck ile dünyaevine giren Jennifer Lopez, kapak olduğu Amerikan Vogue dergisine evliliği hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Evliliğinde çok mutlu olduğunu sık sık dile getiren Latin şarkıcı Jennifer Lopez, Amerikan Vogue dergisine kapak oldu. Efsanevi fotoğrafçı Annie Leibovitz’e poz veren 53 yaşındaki şarkıcı, Affleck ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Jennifer Lopez sosyal medyadaki paylaşımlarını sildi - 7

"SOYADIM ARTIK AFFLECK"

Lopez “İnsanlar bana hala Jennifer Lopez diyor ama resmiyette soyadım artık Affleck çünkü biz artık ‘biriz’. Bundan gurur duyuyorum. Bunda bir sorun görmüyorum. Bu daha çok bir ‘güç göstergesi’ gibi. Hayatımın ve kaderimin kontrolü bende ve bir kadın ve insan olarak güçlü hissediyorum” dedi.

Affleck'in kendi soyadı Lopez'i kullanıp kullanmayacağı sorulan müzisyen "Çok geleneksel bir hareket değil, romantik bir tarafı da yok" cevabını verdi.

Jennifer Lopez sosyal medyadaki paylaşımlarını sildi - 8

"ARAMIZDAKİ ŞEY GERÇEK AŞK"

2000’li yılların başında ayrılmaları ve 17 sonra bir araya gelmeleri hakkında konuşan Lopez, “Aramızda ‘gerçek aşkın’ var olduğuna hep inanmıştım. Hayatımdaki insanların, Ben’in benim için ne kadar özel bir insan olduğunu biliyor. Tekrar bir araya geldiğimizde, tüm o duygular yeniden gün yüzüne çıktı” dedi.

Jennifer Lopez sosyal medyadaki paylaşımlarını sildi - 9

"ONA UYGUN OLMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORLARDI"

Lopez, röportajda, “O zaman çok gençtik, çocuğumuz veya bizi bağlayan şeyler yoktu. Mutlu bir şekilde hayatımızı yaşıyorduk. Kimseden saklanma ihtiyacı duymuyorduk. Ama insanların birlikte olmamızı istemiyordu. Benim ona uygun olmadığımı düşünüyorlardı. Kendimi o zaman savunmaya aldım. Keşke bu konuyla ilgili daha fazla şey söyleyebilsem” ifadelerini kullandı.

Jennifer Lopez sosyal medyadaki paylaşımlarını sildi - 10

2004 ile 2014 yılları arasında Marc Anthony ile evli kalan Lopez, “Birçok ilişki yaşıyorsunuz, arıyorsunuz, bağlanıyorsunuz veya kopuyorsunuz. Sonra kendinize ‘Hayat bu mu gerçekten?’ diye soruyorsunuz. Sonra her şey rayına oturuyor” dedi.

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