Jeremy Renner: Ben iki yıl önce bugün yeniden doğdum

"İYİLEŞMEMİN BİR NUMARALI SEBEBİ KIZIM"

Öte yandan Jeremy Renner, daha önce iyileşmesinin sebebi olarak kızı Ava Berlin'i göstermişti. Ünlü oyuncu, kızıyla fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri not düşmüştü:

"İyileşmemin bir numaralı sebebi o. Kızımı 14 Ocak'ta eve geldiğimde ilk gördüğümde, ondan 'beni beklemesini' istemiştim. Ben iyileştikçe o da iyileşti ve daha az korkmaya başladı. İyileşmek için ailenizi ve arkadaşlarınızı iyileştirmekten daha iyi bir motivasyon kaynağı yoktur. Minnettarlıkla, son bir yıldaki sevgi ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi niyetin ve duanın her zerresine ihtiyacım vardı."