Jeremy Renner: Ben iki yıl önce bugün yeniden doğdum

İki yıl önce kar kürerken geçirdiği kaza sonrası ölümden dönen Jeremy Renner, uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuştu. Ardından setlere dönen ünlü isim, kazanın yaşandığı günün ikinci yıl dönümünde yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Jeremy Renner: Ben iki yıl önce bugün yeniden doğdum - 1

Marvel Sinematik Evreni'nin "Hawkeye"ı Jeremy Renner, 1 Ocak 2023'te evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Jeremy Renner: Ben iki yıl önce bugün yeniden doğdum - 2

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

30'dan fazla kemiği kırılan ve ciddi göğüs travması yaşayan Renner, daha sonra evinde fizik tedaviye devam etmişti.

Jeremy Renner: Ben iki yıl önce bugün yeniden doğdum - 3

Uzun bir tedaviyle eski sağlığına kavuşan ve setlere dönen Renner, kazan gününün 2. yıl dönümünde yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Jeremy Renner: Ben iki yıl önce bugün yeniden doğdum - 4

O günlerde hastanede kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşirelerle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına “Hepinize mutlu yıllar.... Bugün ikinci yeniden doğuş günümü kutluyorum” yazdı.

Jeremy Renner: Ben iki yıl önce bugün yeniden doğdum - 5

"HAYATIMI SİZE BORÇLUYUM"

Ünlü oyuncu, sözlerine “Neredeyse paramparça olmuş bedenimi tekrar bir araya getirmek için uğraşan insan ordusuna sevgi, saygı ve minnettarlığımı gönderiyorum. Her bir hemşireye, doktora, ilk müdahale ekibine teşekkür ederim... Hayatımı size borçluyum. Tüm kalbim güzel, cesur yeğenimle ve yardımıma koşan ve buz gibi asfaltta 45 dakika boyunca başımda bekleyen meleklerimle yani komşularımla" diye devam etti.

Jeremy Renner: Ben iki yıl önce bugün yeniden doğdum - 6

“Dünyanın dört bir yanından akın akın gelen sevgi ve dualar (her birine ihtiyacım var), yanımdan hiç ayrılmayan ailem, biraz ilahi müdahale, biraz şans ve bir sürü mucize ile... Yeniden güçlüyüm" diyen Renner, yaşadığı zor günlerde yanında olanlara teşekkür ederken; mucizevi bir şekilde iyileşmesine de şükretti.

Jeremy Renner: Ben iki yıl önce bugün yeniden doğdum - 7

"İYİLEŞMEMİN BİR NUMARALI SEBEBİ KIZIM"

Öte yandan Jeremy Renner, daha önce iyileşmesinin sebebi olarak kızı Ava Berlin'i göstermişti. Ünlü oyuncu, kızıyla fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri not düşmüştü:

"İyileşmemin bir numaralı sebebi o. Kızımı 14 Ocak'ta eve geldiğimde ilk gördüğümde, ondan 'beni beklemesini' istemiştim. Ben iyileştikçe o da iyileşti ve daha az korkmaya başladı. İyileşmek için ailenizi ve arkadaşlarınızı iyileştirmekten daha iyi bir motivasyon kaynağı yoktur. Minnettarlıkla, son bir yıldaki sevgi ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi niyetin ve duanın her zerresine ihtiyacım vardı."

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