Jeremy Renner: Ben iki yıl önce bugün yeniden doğdum
İki yıl önce kar kürerken geçirdiği kaza sonrası ölümden dönen Jeremy Renner, uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuştu. Ardından setlere dönen ünlü isim, kazanın yaşandığı günün ikinci yıl dönümünde yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Marvel Sinematik Evreni'nin "Hawkeye"ı Jeremy Renner, 1 Ocak 2023'te evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.