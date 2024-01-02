Jeremy Renner geçirdiği talihsiz kazadan bir yıl sonra setlere dönüyor

"İYİLEŞMEMİN BİR NUMARALI SEBEBİ KIZIM"

kızı Ava Berlin Renner ile fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "İyileşmemin bir numaralı sebebi o. Kızımı 14 Ocak'ta eve geldiğimde ilk gördüğümde, ondan 'beni beklemesini' istemiştim. Ben iyileştikçe o da iyileşti ve daha az korkmaya başladı. İyileşmek için ailenizi ve arkadaşlarınızı iyileştirmekten daha iyi bir motivasyon kaynağı yoktur. Minnettarlıkla, son bir yıldaki sevgi ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi niyetin ve duanın her zerresine ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.