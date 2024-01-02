Jeremy Renner geçirdiği talihsiz kazadan bir yıl sonra setlere dönüyor

Bir yıl önce kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner, uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuştu. "İyileşmemin bir numaralı sebebi kızım" diyen ünlü isim, "Mayor of Kingstown"ın 3. sezon çekimleri ile sete dönüyor.

Jeremy Renner geçirdiği talihsiz kazadan bir yıl sonra setlere dönüyor - 1

Marvel Sinematik Evreni'nin "HawkeyeJeremy Renner, 1 Ocak 2023'te evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Jeremy Renner geçirdiği talihsiz kazadan bir yıl sonra setlere dönüyor - 2

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

30'dan fazla kemiği kırılan ve ciddi göğüs travması yaşayan Renner, daha sonra evinde fizik tedaviye devam etmişti.

Jeremy Renner geçirdiği talihsiz kazadan bir yıl sonra setlere dönüyor - 3

Şimdilerde sağlığına kavuşan ünlü isim, sosyal medyadan iyileşmesinin en büyük nedenini açıkladı.

Jeremy Renner geçirdiği talihsiz kazadan bir yıl sonra setlere dönüyor - 4

"İYİLEŞMEMİN BİR NUMARALI SEBEBİ KIZIM"

kızı Ava Berlin Renner ile fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "İyileşmemin bir numaralı sebebi o. Kızımı 14 Ocak'ta eve geldiğimde ilk gördüğümde, ondan 'beni beklemesini' istemiştim. Ben iyileştikçe o da iyileşti ve daha az korkmaya başladı. İyileşmek için ailenizi ve arkadaşlarınızı iyileştirmekten daha iyi bir motivasyon kaynağı yoktur. Minnettarlıkla, son bir yıldaki sevgi ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi niyetin ve duanın her zerresine ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.

Jeremy Renner geçirdiği talihsiz kazadan bir yıl sonra setlere dönüyor - 5

SETE ÇIKACAK

Öte yandan uzun tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşan Renner'ın "Mayor of Kingstown"ın 3. sezon çekimleri ile sete döneceği de ortaya çıktı.

Jeremy Renner geçirdiği talihsiz kazadan bir yıl sonra setlere dönüyor - 6

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİRLİKTEYİZ"

Dizide Jeremy Renner ile birlikte rol alan Emma Laird, sette çekilen bir fotoğrafı paylaşıp “Gerçekleşiyor. Önümüzdeki hafta en sevdiğim adamla tekrar birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Ünlü aktörün de bu kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaşması sete geri döneceği işaret etti.

Jeremy Renner geçirdiği talihsiz kazadan bir yıl sonra setlere dönüyor - 7

"ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Jeremy Renner, geçtiğimiz aylarda kazadan sonra değişen hayatını anlatmış ve "Dik durabildiğim, etrafta dolaştığım ve hayatı yaşadığım için şükrediyorum ve çok şanslı hissediyorum" demişti.

Jeremy Renner geçirdiği talihsiz kazadan bir yıl sonra setlere dönüyor - 8

"Fiziksel, duygusal, ruhsal, her yönden sınanmak ve sonrasında bunun üstesinden gelmek... Açıklanması zor bir şey" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, sözlerine; "Azim. Güç. Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsem, çok şanslıyım" diye devam etmişti.

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