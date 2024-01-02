Jeremy Renner geçirdiği talihsiz kazadan bir yıl sonra setlere dönüyor
Bir yıl önce kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner, uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuştu. "İyileşmemin bir numaralı sebebi kızım" diyen ünlü isim, "Mayor of Kingstown"ın 3. sezon çekimleri ile sete dönüyor.
Marvel Sinematik Evreni'nin "Hawkeye"ı Jeremy Renner, 1 Ocak 2023'te evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.