Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik

Hollywood yıldızı Jeremy Renner’ın kar kürerken bir kaza geçirdiği açıklandı. Ünlü oyuncunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik - 1

'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt', Marvel Sinematik Evreni'nde 'Hawkeye' karakterine hayat veren Jeremy Renner'ın (51) hafta sonu kar kürerken kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik - 2

"DURUMU KRİTİK AMA STABİL"

Renner'ın sözcüsü, pazar gecesi konuyla alakalı konuştu. 'The Hollywood Reporter'a yapılan açıklamada, "Kar kürerken hava durumuna bağlı bir kaza geçiren Jeremy'nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğunu doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.

Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik - 3

AİLESİ HASTANEDE

Ailesinin, Jeremy Renner ile birlikte olduğu ve uçakla hastaneye kaldırılan oyuncu ile ilgilenildiği belirtildi.

Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik - 4

Jeremy Renner'ın hastanede ne kadar kalacağı, aldığı yaraların türü ve genel sağlık durumu hakkında ise henüz tam detaylı bir açıklama yapılmadı.

Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik - 5

KAR YAĞIŞININ BOYUTUNU ORTAYA KOYMUŞTU

Bu yıl ABD'yi vuran soğuk hava dalgası ve fırtınanın yoğun yaşandığı Sierra Nevada dağlarında bir çiftliği bulunan Jeremy Renner, sosyal medya hesabından fırtına ve kar yağışının boyutunu ortaya koyan bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu kritik - 6

İKİ KEZ OSCAR'A ADAY OLDU

Öte yandan Jeremy Renner, 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Oscar'a aday gösterilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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