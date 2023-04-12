Jeremy Renner kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda

"HER GÜN DAHA İYİ OLACAĞIM"

Doğru zamanda burada olduğunu söyleyen Renner, “Şu anda biraz bitkin görünüyorum ama size söz veriyorum her gün daha iyi olacağım. Bu halıda yürümek için bir hedef belirledim ve şimdi buradayım" dedi.