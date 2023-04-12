Jeremy Renner kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda

Kar kürerken kaza geçiren ve ağır yaralanan ve şimdilerde tedavisi devam eden aktör Jeremy Renner, ailesiyle "Rennervations" dizisinin prömiyerine katıldı.

Jeremy Renner kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda - 1

Ünlü oyuncu Jeremy Renner, 1 Ocak'ta evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Jeremy Renner kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda - 2

Geçirdiği ölümcül kazada ciddi künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar yaşayan Renner, yoğun tedavi süreci sonrası yürümeye başlamıştı.

Jeremy Renner kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda - 3

KAZA SONRASI İLK PRÖMİYER

Yeğenini kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayan Renner, tedavi süreci devam ederken kırmızı halıya geri döndü.

Jeremy Renner kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda - 4

Ailesiyle birlikte "Rennervations"ın prömiyerine katılan Renner, biraz yürüdükten sonra, basın mensuplarıyla rahat bir şekilde konuşabilmek için motorlu bir scootera bindi.

Jeremy Renner kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda - 5

"HER GÜN DAHA İYİ OLACAĞIM"

Doğru zamanda burada olduğunu söyleyen Renner, “Şu anda biraz bitkin görünüyorum ama size söz veriyorum her gün daha iyi olacağım. Bu halıda yürümek için bir hedef belirledim ve şimdi buradayım" dedi.

Jeremy Renner kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda - 6

"HEPSİ BENİM HATAM"

Öte yandan Jeremy Renner, ABC News muhabiri Diane Sawyer’a verdiği röportajda “Bu benim hatam ve bedelini ödedim” demişti.

Ünlü isim, “Hareketlerim, bu kadar çok acıya neden olduğu için kendimi kötü hissediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Jeremy Renner kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda - 7

NE OLMUŞTU?

Ailenin kamyonlarından birini kardan kaldırıma çıkarmak için sabanı kullanan Renner, kamyon ile sabanı birbirine bağlayan zincirleri çözmüş olan yeğeni Alex’in güvenliği konusunda endişelendiğini söyledi. Renner, Alex’e bakmak için el frenini çekmeden bir ayağını dışarı çıkardığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Jeremy Renner kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda - 8

Kar küreme aracının yuvarlanıp yeğenini ezeceğinden endişelenen Renner, onu durdurmak için araca geri atlamaya çalıştığını söyledi. Oyuncunun 30’dan fazla kemiği kırıldı ve akciğeri iflas etti.

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