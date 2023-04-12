Jeremy Renner kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda

Ünlü oyuncu Jeremy Renner, 1 Ocak'ta evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
Geçirdiği ölümcül kazada ciddi künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar yaşayan Renner, yoğun tedavi süreci sonrası yürümeye başlamıştı.
Yeğenini kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayan Renner, tedavi süreci devam ederken kırmızı halıya geri döndü.
Ailesiyle birlikte "Rennervations"ın prömiyerine katılan Renner, biraz yürüdükten sonra, basın mensuplarıyla rahat bir şekilde konuşabilmek için motorlu bir scootera bindi.
Doğru zamanda burada olduğunu söyleyen Renner, “Şu anda biraz bitkin görünüyorum ama size söz veriyorum her gün daha iyi olacağım. Bu halıda yürümek için bir hedef belirledim ve şimdi buradayım" dedi.
Öte yandan Jeremy Renner, ABC News muhabiri Diane Sawyer’a verdiği röportajda “Bu benim hatam ve bedelini ödedim” demişti.
Ünlü isim, “Hareketlerim, bu kadar çok acıya neden olduğu için kendimi kötü hissediyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Ailenin kamyonlarından birini kardan kaldırıma çıkarmak için sabanı kullanan Renner, kamyon ile sabanı birbirine bağlayan zincirleri çözmüş olan yeğeni Alex’in güvenliği konusunda endişelendiğini söyledi. Renner, Alex’e bakmak için el frenini çekmeden bir ayağını dışarı çıkardığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Kar küreme aracının yuvarlanıp yeğenini ezeceğinden endişelenen Renner, onu durdurmak için araca geri atlamaya çalıştığını söyledi. Oyuncunun 30’dan fazla kemiği kırıldı ve akciğeri iflas etti.