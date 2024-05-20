Jeremy Renner kaza sonrası sete dönüşünü anlattı
Bir buçuk yıl önce kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner, uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuştu. Ardından "Mayor of Kingstown"ın 3. sezonu için kamera karşısına geçen Renner, kaza sonrası sete dönüşünü anlattı.
Marvel Sinematik Evreni'nin "Hawkeye"ı Jeremy Renner, 1 Ocak 2023'te evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.