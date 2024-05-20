Jeremy Renner kaza sonrası sete dönüşünü anlattı

Bir buçuk yıl önce kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner, uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuştu. Ardından "Mayor of Kingstown"ın 3. sezonu için kamera karşısına geçen Renner, kaza sonrası sete dönüşünü anlattı.

Jeremy Renner kaza sonrası sete dönüşünü anlattı - 1

Marvel Sinematik Evreni'nin "Hawkeye"ı Jeremy Renner, 1 Ocak 2023'te evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Jeremy Renner kaza sonrası sete dönüşünü anlattı - 2

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

30'dan fazla kemiği kırılan ve ciddi göğüs travması yaşayan Renner, daha sonra evinde fizik tedaviye devam etmişti.

Jeremy Renner kaza sonrası sete dönüşünü anlattı - 3

KAZADAN 1 YIL SONRA SETE ÇIKTI

Kazadan bir yıl sonra "Mayor of Kingstown" dizisinin 3. sezonu için sete dönen Renner, yaşadıklarını anlattı.

Jeremy Renner kaza sonrası sete dönüşünü anlattı - 4

Los Angeles Times'a konuşan oyuncu, kazanın hala aklında olduğunu "Her gece yeniden yaşıyorum. Bu benim öngörülerimde var. Rüyalarımda ve uyanıkken düşüncelerimde var” sözleriyle ifade etti.

Jeremy Renner kaza sonrası sete dönüşünü anlattı - 5

"KÖTÜ BİR GÜN GEÇİRMEM İMKANSIZ"

İyileşme sürecinin mali boyutunu umursamadığını ifade eden Renner, "Hayattayım. Yüzümde bir gülümsemeyle yürüyorum hayata. Ve bunu değiştirecek hiçbir şey yok. Hiç bir şey. Kötü bir gün geçirmem imkansız" dedi.

Jeremy Renner kaza sonrası sete dönüşünü anlattı - 6

Kaza sonrası yaralarının boyutunu hemen fark edemediğini belirten Jeremy Renner, tedavi sürecinde öleceğini düşündüğünü itiraf etti. Ünlü isim, kendisine bu kadar çabuk iyileşme ve işe dönme gücü verdikleri için ailesine teşekkür etti.

Jeremy Renner kaza sonrası sete dönüşünü anlattı - 7

Sete dönmenin kendisi için inanılmaz derecede zorlayıcı olduğunu ifade eden Renner, ilk başta kaldıramayacağı kadar fazlasını üstlendiğini söyledi.

"Çekim başlarken ben uykudaydım" diye ünlü isim, "Beni çok fazla çalıştırdıklarını fark ettik. Yapmaya hazır olduğum şey her şeydir, ancak yapabildiklerim farklı bir şeydir" dedi.

Jeremy Renner kaza sonrası sete dönüşünü anlattı - 8

"İYİLEŞMEMİN BİR NUMARALI SEBEBİ KIZIM"

Öte yandan Jeremy Renner, birkaç ay önce iyileşmesinin sebebi olarak kızı Ava Berlin'i göstermişti. Ünlü oyuncu, kızıyla fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri not düşmüştü:

Jeremy Renner kaza sonrası sete dönüşünü anlattı - 9

"İyileşmemin bir numaralı sebebi o. Kızımı 14 Ocak'ta eve geldiğimde ilk gördüğümde, ondan 'beni beklemesini' istemiştim. Ben iyileştikçe o da iyileşti ve daha az korkmaya başladı. İyileşmek için ailenizi ve arkadaşlarınızı iyileştirmekten daha iyi bir motivasyon kaynağı yoktur. Minnettarlıkla, son bir yıldaki sevgi ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi niyetin ve duanın her zerresine ihtiyacım vardı."

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