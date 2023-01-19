Jeremy Renner taburcu oldu

"DURUMU ÇOK DAHA KÖTÜ"

Renner'in sağlık durumuyla ilgili son olarak "Herkesin bildiğinden çok daha kötü. Jeremy, neredeyse orada öleceğinin farkındaydı. Jeremy'nin göğsünün sağ tarafı ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve bacak yaralanması vardı" açıklaması yapılmıştı.