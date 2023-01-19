Jeremy Renner taburcu oldu

Hollywood yıldızı Jeremy Renner, evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalan ve ezilerek ciddi şekilde yaralanan Renner’ın durumunun kritik, ancak stabil olduğu açıklanmıştı.
Renner'in sağlık durumuyla ilgili son olarak "Herkesin bildiğinden çok daha kötü. Jeremy, neredeyse orada öleceğinin farkındaydı. Jeremy'nin göğsünün sağ tarafı ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve bacak yaralanması vardı" açıklaması yapılmıştı.
Tüm bunların ardından ünlü isimden güzel haber geldi. Renner, bir dizi ameliyattan sonra sağlık durumunda gözlenen iyileşme sebebiyle taburcu oldu.
52 yaşındaki Renner, taburcu edildikten sonra rol aldığı 'Mayor of Kingstown' dizisini evde ailesiyle birlikte izlediği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
Jeremy Renner'ın yaralarının boyutunun farkında olduğu ve iyileşmesi için önünde uzun bir yol olduğunu bildiği ifade edilmişti. Renner’ın eski formuna geri dönmesinin iki yıl kadar sürebileceği belirtiliyor.
Jeremy Renner'ın şimdiye kadar iki ameliyat geçirdiği, ilerleyen haftalarda muhtemelen daha fazla ameliyat olmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Doktorların, vücudun doğal iyileşme sürecinin başlamasına zaman tanımak için operasyonlara ara verme eğiliminde olduğu da kaydedildi.
Jeremy Renner, 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Akademi Ödülleri'nde Oscar'a aday gösterilmişti.