Jeremy Renner'ın geçirdiği kazanın nedeni belli oldu

Kazayla bir anda kendinin ve tüm ailesinin önceliklerinin değiştiğini belirten ve iyi dileklerini yollayan sevenlerine teşekkür eden Jeremy Renner, "Kırılan 30'dan fazla kemiğim iyileşecek ve güçlenecek. Tıpkı aile ve arkadaşlarla olan sevginin ve bağın derinleşmesi gibi. Herkese sevgiler" ifadelerini kullandı.