Jeremy Renner'ın geçirdiği kazanın nedeni belli oldu

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, yeni yılın ilk gününde evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalan ve ezilerek ciddi şekilde yaralanan Renner'ın şimdilerde tedavisine evinde devam ediliyor.
Ünlü oyuncunun geçirdiği kaza ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.
Polis raporuna göre, 52 yaşındaki Renner, kullandığı kar küreme aracı; yeğenine doğru kayınca onu kurtarmak için araçtan atladı. Atlarken el frenini çekmeyen Renner, aracın altında kaldı.
"Mekanik sorunlar bu kazada etken olmuş olabilir" diyen raporda, kar küreme aracındaki fren gösterge ışığının düzgün çalışmadığı ve kazaya katkıda bulunmuş olabileceği de ifade edildi.
Renner'ın yeğeninin yardım gelene kadar ünlü isme yardım edebildiği belirtildi.
Kazada ağır yaralanan ve 30'dan fazla kemiği kırılan Renner, birkaç gün önce evinde fizik tedavi seansı sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
Kazayla bir anda kendinin ve tüm ailesinin önceliklerinin değiştiğini belirten ve iyi dileklerini yollayan sevenlerine teşekkür eden Jeremy Renner, "Kırılan 30'dan fazla kemiğim iyileşecek ve güçlenecek. Tıpkı aile ve arkadaşlarla olan sevginin ve bağın derinleşmesi gibi. Herkese sevgiler" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun paylaşımına Chris Hemsworth, Gwen Stefani, Heidi Klum, Chris Evans gibi pek çok ünlü isim de kayıtsız kalmadı ve Renner'a geçmiş olsun mesajlarını iletti.
Marvel filmlerinde Jeremy Renner'la birlikte rol alan Chris Hemsworth, "Sen bir şampiyonsun dostum! Seni seviyoruz!" diye yazdı.