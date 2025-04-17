Jessica Alba'dan Katy Perry'e destek: Trump göndermesi dikkat çekti
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz günlerde Amazon kurucusu Jeff Bezos'un roket şirketi ile uzaya çıkmıştı. 10 dakika süren yolculuk, birçok sanatçı tarafından eleştirilirken, ABD'li oyuncu Jessica Alba'dan Katy Perry'ye destek geldi.
43 yaşındaki Hollywood yıldızı, tamamı kadınlardan oluşan ekibin gerçekleştirdiği tarihi uçuşun ardından Instagram hesabından bir mesaj paylaşarak, eleştirilere yanıt verdi. Alba, siyasi stratejist Ana Navarro-Cárdenas’ın mesajını yeniden paylaşarak, "Bu" notunu düştü.