Jessica Alba'dan Katy Perry'e destek: Trump göndermesi dikkat çekti

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz günlerde Amazon kurucusu Jeff Bezos'un roket şirketi ile uzaya çıkmıştı. 10 dakika süren yolculuk, birçok sanatçı tarafından eleştirilirken, ABD'li oyuncu Jessica Alba'dan Katy Perry'ye destek geldi.

Jessica Alba'dan Katy Perry'e destek: Trump göndermesi dikkat çekti - 1

43 yaşındaki Hollywood yıldızı, tamamı kadınlardan oluşan ekibin gerçekleştirdiği tarihi uçuşun ardından Instagram hesabından bir mesaj paylaşarak, eleştirilere yanıt verdi. Alba, siyasi stratejist Ana Navarro-Cárdenas’ın mesajını yeniden paylaşarak, "Bu" notunu düştü.

N-LIFE HABERLERİ

Jessica Alba'dan Katy Perry'e destek: Trump göndermesi dikkat çekti - 2

Navarro-Cárdenas’ın mesajında şu ifadeler yer alıyordu:

“Beş kadının uzaya gitmesine yönelik bitmek bilmeyen eleştirileri gördüm. Bunun hayatımızı nasıl etkilediğini anlamıyorum. Keşke insanlar bu enerjiyi Trump’ın iktidar suistimallerine karşı kullanabilse. Bunlar gerçekten sayısız hayatı etkiliyor.”

Jessica Alba'dan Katy Perry'e destek: Trump göndermesi dikkat çekti - 3

Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sánchez’in de aralarında bulunduğu ekip, 10 dakikalık bir uçuşun ardından başarıyla Teksas’a iniş yapmıştı.

Uçuşta şarkıcı Katy Perry, gazeteci Gayle King, yapımcı Kerianne Flynn, NASA roket bilimci Aisha Bowe ve sivil haklar aktivisti Amanda Nguyen de yer aldı. Jessica Alba, bu yolculuğu savunan az sayıdaki ünlüden biri oldu.

Jessica Alba'dan Katy Perry'e destek: Trump göndermesi dikkat çekti - 4

Ses getiren yolculuğu sert bir şekilde eleştirenlerden biri de model Emily Ratajkowski'ydi. Gündem olan seyahati ''iğrenç'' olarak tanımlayan Ratajkowski, TikTok üzerinden yayınladığı bir videoda Jeff Bezos’u açgözlülükle suçladı.

Jessica Alba'dan Katy Perry'e destek: Trump göndermesi dikkat çekti - 5

''GERÇEK BİR İLERLEME DEĞİL''

Uzay görevini “Açlık Oyunları” distopyasına benzeten yıldız isim, bu uçuşun bir başarı olmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

''Kadınların ve etnik çeşitliliğe sahip bireylerin bilim ve politika gibi alanlarda görünmesi, optik olarak bir ilerleme gibi algılanabilir ama bu, gerçek bir ilerleme değil.

Bu seyahat, servetini sömürüyle elde etmiş bir adamın, nişanlısı ve bazı ünlü kadınlarla birlikte uzaya çıkması olarak değerlendirilmeli.

Çoğu insan kira ya da beslenme derdine düşmüşken, küçük bir zümre yeni bir hayat arayışıyla uzaya gitmek istiyor. Bu bir oligarşide yaşadığımızı gösteriyor.''

Jessica Alba'dan Katy Perry'e destek: Trump göndermesi dikkat çekti - 6

''UTANÇ VERİCİ''

Gazeteci Jane Slater da tepkisini dile getirerek, “Gerçekten utanç verici. Uzaya gitmek için yıllarını veren, çaba harcayan birçok zeki kadın varken, Perry çiçek sallayıp yeni albümünün şarkı listesini tanıttı. Gerçekten umursasaydı, yerini NASA programındaki genç bir kıza bırakırdı” ifadelerini kullandı.

Jessica Alba'dan Katy Perry'e destek: Trump göndermesi dikkat çekti - 7

Uzay aracı, Blue Origin’in Teksas’taki fırlatma sahasından havalandı. Neredeyse sesin iki katı hızla hareket eden roket, kapsülü atmosferin dışına taşıdı. Ekip, kısa süreli yerçekimsiz ortam deneyimi yaşadıktan sonra başarıyla Dünya’ya döndü.

Yaklaşık 10 dakikalık yolculuğun ardından kapsül, iniş alanına sorunsuz şekilde indi. Jeff Bezos’un da hazır bulunduğu alanda, iniş sonrası kapsülün kapağı açıldı.

Jessica Alba'dan Katy Perry'e destek: Trump göndermesi dikkat çekti - 8

Blue Origin’in NS-31 uçuşu, 1963’te Valentina Tereşkova’nın tek başına gerçekleştirdiği görevden bu yana tamamı kadınlardan oluşan ilk ekip olma özelliği taşıyor.

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