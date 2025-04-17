Jessica Alba'dan Katy Perry'e destek: Trump göndermesi dikkat çekti

''GERÇEK BİR İLERLEME DEĞİL''

Uzay görevini “Açlık Oyunları” distopyasına benzeten yıldız isim, bu uçuşun bir başarı olmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

''Kadınların ve etnik çeşitliliğe sahip bireylerin bilim ve politika gibi alanlarda görünmesi, optik olarak bir ilerleme gibi algılanabilir ama bu, gerçek bir ilerleme değil.

Bu seyahat, servetini sömürüyle elde etmiş bir adamın, nişanlısı ve bazı ünlü kadınlarla birlikte uzaya çıkması olarak değerlendirilmeli.

Çoğu insan kira ya da beslenme derdine düşmüşken, küçük bir zümre yeni bir hayat arayışıyla uzaya gitmek istiyor. Bu bir oligarşide yaşadığımızı gösteriyor.''