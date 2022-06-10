Jim Carrey ilk NFT’sini piyasaya çıkardı

"HAYAL GÜCÜMÜ VE İLHAM KAYNAKLARIMI PAYLAŞTIĞIM İÇİN HEYECANLIYIM"

Carrey de ilk dijital eseri için, “Hayal gücümü, özelliklerimi ve ilham kaynaklarımı sizinle paylaşmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bunun adı Sunshower. Umarım bu NFT'nin bana hissettirdikleri size de yansır” diye konuştu.