Jim Carrey ilk NFT’sini piyasaya çıkardı

Haberler - ntv.com.tr | 10.06.2022 - 12:23 - Son Güncelleme : 10.06.2022 - 12:27

Ünlü Amerikalı komedyen Jim Carrey, ilk NFT'sini piyasaya çıkardı. Sanatçının 'Sunshower' (Güneş Banyosu) isimli dijital eserinde kendi sesi ve yaratıcı bakış açısı yer alıyor.

Jim Carrey ilk NFT’sini piyasaya çıkardı - 1

Ünlü oyuncu ve komedyen Jim Carrey'nin ilk NFT eserini piyasaya çıktı.

Jim Carrey ilk NFT’sini piyasaya çıkardı - 2

DİJİTAL DÜNYAYA ADIM ATTI

Sanatçı 'Sunshower' (Güneş Banyosu) isimli dijital tablosuyla Blockchain (dijital defterdeki veri birimi) dünyasına adım atan ünlüler arasına katıldı.

Jim Carrey ilk NFT’sini piyasaya çıkardı - 3

SESİ VE YARATICILIĞI KULLANILDI

60 yaşındaki sanatçının ilk diijital eserinde kendi sesinin yanı sıra yaratıcı fikirleri ve bakış açısı kullanıldı. 

Jim Carrey ilk NFT’sini piyasaya çıkardı - 4

"RENKLİ VE ANİMASYONLU BİR ESER"

Yapılan basın açıklamasında sanatçının eseri için, “Sunshower, sanatçı tarafından yazılan, seslendirilen renkli ve anismasyonlu bir NFT” tanımlaması yapıldı.

Jim Carrey ilk NFT’sini piyasaya çıkardı - 5

"HAYAL GÜCÜMÜ VE İLHAM KAYNAKLARIMI PAYLAŞTIĞIM İÇİN  HEYECANLIYIM"

Carrey de ilk dijital eseri için, “Hayal gücümü, özelliklerimi ve ilham kaynaklarımı sizinle paylaşmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bunun adı Sunshower. Umarım bu NFT'nin bana hissettirdikleri size de yansır” diye konuştu.

Jim Carrey ilk NFT’sini piyasaya çıkardı - 6

“HEYECAN VERİCİ BİR İŞBİRLİĞİ”

Eser orijinal haliyle önce tuval üzerine akrilik boya ile oluşturuldu ve ardından sanatçı tarafından şekil verildi.  

Carrey, eseriyle ilgili duygularını tanımlarken, “Heyecan verici bir işbirliği” tanımlaması yaparak zamanının çoğunu çizim ve resim yaparak geçirdiğini de belirtti.

Jim Carrey ilk NFT’sini piyasaya çıkardı - 7

Öte yandan Carrey'in ‘Sunshower’ isimli eseri, Snoop Dog, Paris Hilton, Grimes, Lindsay Lohan, Shawn Mendes ve Emily Ratajkowski gibi büyük Hollywood isimlerinin yarattığı diğer yüksek profilli NFT'lerin yanında yerini aldı.

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