Jim Carrey ilk NFT’sini piyasaya çıkardı

Haberler - ntv.com.tr | 10.06.2022 - 12:23 - Son Güncelleme : 10.06.2022 - 12:27
Ünlü oyuncu ve komedyen Jim Carrey'nin ilk NFT eserini piyasaya çıktı.
Sanatçı 'Sunshower' (Güneş Banyosu) isimli dijital tablosuyla Blockchain (dijital defterdeki veri birimi) dünyasına adım atan ünlüler arasına katıldı.
60 yaşındaki sanatçının ilk diijital eserinde kendi sesinin yanı sıra yaratıcı fikirleri ve bakış açısı kullanıldı.
Yapılan basın açıklamasında sanatçının eseri için, “Sunshower, sanatçı tarafından yazılan, seslendirilen renkli ve anismasyonlu bir NFT” tanımlaması yapıldı.
Carrey de ilk dijital eseri için, “Hayal gücümü, özelliklerimi ve ilham kaynaklarımı sizinle paylaşmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bunun adı Sunshower. Umarım bu NFT'nin bana hissettirdikleri size de yansır” diye konuştu.
Eser orijinal haliyle önce tuval üzerine akrilik boya ile oluşturuldu ve ardından sanatçı tarafından şekil verildi.
Carrey, eseriyle ilgili duygularını tanımlarken, “Heyecan verici bir işbirliği” tanımlaması yaparak zamanının çoğunu çizim ve resim yaparak geçirdiğini de belirtti.
Öte yandan Carrey'in ‘Sunshower’ isimli eseri, Snoop Dog, Paris Hilton, Grimes, Lindsay Lohan, Shawn Mendes ve Emily Ratajkowski gibi büyük Hollywood isimlerinin yarattığı diğer yüksek profilli NFT'lerin yanında yerini aldı.