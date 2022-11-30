Jim Carrey Twitter'a veda eden isimler arasına katıldı

Twitter’ı satın almasının ardından insan hakları birimi üyeleri de dahil olmak üzere Twitter’daki toplu işten çıkarmalar yapacağını duyuran Elon Musk’ın bu hamlesi üzerine pek çok ünlü isim Twitter hesabını sildiğini duyurmuştu.
Geçtiğimiz nisan ayında oyunculuk kariyerini bırakıp emekli olacağını açıklayan Jim Carrey de Twitter’ı terk eden isimler arasına katıldı.
Carrey yaptığı açıklamada “Twitter’dan ayrılıyorum ama arkadaşım Jimmy Hayward ile yaptığım kısa animasyonu paylaşmak istedim” dedi.
Oyuncu, Twitter hesabını silme nedeni olarak direkt Elon Musk'ı işaret etmese de bu hamlesinin altında Musk'ın etkisi olduğu düşünülüyor.
Carrey, katıldıği bir röportaj esnasında gelecekte bir proje ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “Emekli oluyorum” dedi. 60 yaşındaki oyuncu, muhabirin şaşkınlığı karşısında “Oldukça ciddiyim” açıklamasında bulunmuştu.
Komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.
"Yeterince yaptım" diyerek konuşmasını tamamlayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Will Smith'in tokat hadisesinin ardından Smith'i alkışlayan seyirciler için "Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan" ifadesini kullanmıştı.
Amerikalı komedyen haziran ayında ilk NFT'sini piyasaya çıkardığını duyurmuştu. Sanatçının 'Sunshower' (Güneş Banyosu) isimli dijital eserinde kendi sesi ve yaratıcı bakış açısı yer alıyor. 60 yaşındaki sanatçının ilk diijital eserinde kendi sesinin yanı sıra yaratıcı fikirleri ve bakış açısı kullanıldı.
Yapılan basın açıklamasında sanatçının eseri için, “Sunshower, sanatçı tarafından yazılan, seslendirilen renkli ve anismasyonlu bir NFT” tanımlaması yapıldı.
Süper model Gigi Hadid, de Instagram üzerinden yaptığı duyuruda, insan hakları birimi üyeleri de dahil olmak üzere Twitter’daki toplu işten çıkarmalar nedeniyle hesabını kapattığını söylemişti.
Hadid, “Uzun zamandır, ama özellikle de yeni yönetimiyle Twitter git gide daha fazla nefret ve bağnazlığın çöplüğü haline geliyor. İçinde bulunmak istediğim bir yer değil” ifadesini kullandı.
Platformda yer alan hayranlarından özür dileyen Hadid, hayranlarıyla İletişim halinde olmayı sevdiğini söyledi ve “Buranın ne herkes için güvenli bir yer olduğunu ne de zarardan çok fayda sağlayacak bir sosyal platform olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Elon Musk’ın satın almasından sonra Twitter’da insan hakları biriminin tüm üyelerinin işine son verilmiş, yapay zeka biriminde iki kişi hariç herkes işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılanların sayısının 3 bin 800 kişi olduğu öğrenilmişti.