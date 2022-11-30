Jim Carrey Twitter'a veda eden isimler arasına katıldı

"EMEKLİ OLUYORUM"

Carrey, katıldıği bir röportaj esnasında gelecekte bir proje ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “Emekli oluyorum” dedi. 60 yaşındaki oyuncu, muhabirin şaşkınlığı karşısında “Oldukça ciddiyim” açıklamasında bulunmuştu.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

"Yeterince yaptım" diyerek konuşmasını tamamlayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Will Smith'in tokat hadisesinin ardından Smith'i alkışlayan seyirciler için "Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan" ifadesini kullanmıştı.