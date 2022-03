Jim Carrey'den Will Smith'i ayakta alkışlayan seyirciye: Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan

Bu yıl 94. sü düzenlenen Oscar Ödülleri, Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat ile gündem oldu. Karısı Jada Pinkett-Smith ile ilgili şaka yapan Rock'a yerinden kalkıp tokat atan Smith, gecenin en çok konuşulan ismi oldu.



Yaşanan bu şok edici anın ardından King Richard filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almak için sahneye çıkan Smith, aldığı ilk Oscar ile duygulu bir an yaşarken, Rock ile yaşadığı hadise için herkesten özür diledi.