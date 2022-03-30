Jim Carrey'den Will Smith'i ayakta alkışlayan seyirciye: Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan

Haberler - ntv.com.tr | 30.03.2022 - 11:25 - Son Güncelleme : 30.03.2022 - 11:30

2022 Oscar Ödülleri'ne damgasını vuran Will Smith, Chris Rock’a attığı tokat ile şu sıralar eleştirilerin odağında. Yaşanan bu tatsız olayın ardından En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almak için sahneye çıkan Smith’in seyirciler tarafından ayakta alkışlanması Jim Carrey’i kızdırdı.

Jim Carrey'den Will Smith'i ayakta alkışlayan seyirciye: Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan - 1

Bu yıl 94. sü düzenlenen  Ödülleri, Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat ile gündem oldu. Karısı Jada Pinkett-Smith ile ilgili şaka yapan Rock'a yerinden kalkıp tokat atan Smith, gecenin en çok konuşulan ismi oldu. 

Yaşanan bu şok edici anın ardından King Richard filmindeki rolüyle  En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almak için sahneye çıkan Smith, aldığı ilk Oscar ile duygulu bir an yaşarken, Rock ile yaşadığı hadise için herkesten özür diledi.

Jim Carrey'den Will Smith'i ayakta alkışlayan seyirciye: Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan - 2

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ EĞLENDİ

Ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncuyu tüm seyirciler ayakta alkışladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde after party'ye katılan Smith, Chris Rock ile yaşanan olayı geride bırakarak hiçbir şey olmamış gibi eğlendi ve dans etti.

Jim Carrey'den Will Smith'i ayakta alkışlayan seyirciye: Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan - 3

Katıldığı bir röportajda Oscar töreninde yaşanan bu olayla ilgili yorum yapan ünlü oyuncu ve komedyen Jim Carrey, Smith’in ödül almak için sahneye çıktığı esnada herkesin ayağa kalkıp alkışlamasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Jim Carrey'den Will Smith'i ayakta alkışlayan seyirciye: Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan - 4

"DAVA AÇARDIM"

Seyirciler için dediğiniz  omurgasız bir grup insan” ifadesini kullanan 60 yaşındaki komedyen, "Smith’in hareketi bana yapılsaydı sabah kalktığım gibi 200 milyon dolarlık bir dava açardım çünkü o video sonsuza dek orada kalacak” dedi.

Jim Carrey'den Will Smith'i ayakta alkışlayan seyirciye: Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan - 5

Oyuncu, “Eğer oturduğunuz yerden bağırmak, bir şeyi onaylamadığınızı göstermek veya Twitter’dan bir şey demek istiyorsanız, sırf birileri bir şey dedi diye sahneye çıkıp birinin yüzünü tokatlamaya hakkınız yok” diye konuşmasını sürdürdü.

Jim Carrey'den Will Smith'i ayakta alkışlayan seyirciye: Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan - 6

GECEYE GÖLGE DÜŞÜRDÜ

“Onun için en iyisini diliyorum” diyen Carrey, Smith’e karşı bir tavrı olmadığını, harika işler başardığını belirtti. Ama o an yaşanan olayın “Herkesin ışıldadığı bir ana gölge düşürdüğünü" kabul etti.

Jim Carrey'den Will Smith'i ayakta alkışlayan seyirciye: Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan - 7

“Çoğu insan oraya ulaşmak için çok çaba gösterdi” diyen oyuncu, Smith’in yaptığı hareketin herkesin başarısını geri planda bıraktığını söyleyerek “Bencilce bir andı” ifadesini kullandı.

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