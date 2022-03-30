Jim Carrey'den Will Smith'i ayakta alkışlayan seyirciye: Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan

Haberler - ntv.com.tr | 30.03.2022 - 11:25 - Son Güncelleme : 30.03.2022 - 11:30
Bu yıl 94. sü düzenlenen Oscar Ödülleri, Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat ile gündem oldu. Karısı Jada Pinkett-Smith ile ilgili şaka yapan Rock'a yerinden kalkıp tokat atan Smith, gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
Yaşanan bu şok edici anın ardından King Richard filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almak için sahneye çıkan Smith, aldığı ilk Oscar ile duygulu bir an yaşarken, Rock ile yaşadığı hadise için herkesten özür diledi.
Ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncuyu tüm seyirciler ayakta alkışladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde after party'ye katılan Smith, Chris Rock ile yaşanan olayı geride bırakarak hiçbir şey olmamış gibi eğlendi ve dans etti.
Katıldığı bir röportajda Oscar töreninde yaşanan bu olayla ilgili yorum yapan ünlü oyuncu ve komedyen Jim Carrey, Smith’in ödül almak için sahneye çıktığı esnada herkesin ayağa kalkıp alkışlamasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.
Seyirciler için “Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan” ifadesini kullanan 60 yaşındaki komedyen, "Smith’in hareketi bana yapılsaydı sabah kalktığım gibi 200 milyon dolarlık bir dava açardım çünkü o video sonsuza dek orada kalacak” dedi.
Oyuncu, “Eğer oturduğunuz yerden bağırmak, bir şeyi onaylamadığınızı göstermek veya Twitter’dan bir şey demek istiyorsanız, sırf birileri bir şey dedi diye sahneye çıkıp birinin yüzünü tokatlamaya hakkınız yok” diye konuşmasını sürdürdü.
“Onun için en iyisini diliyorum” diyen Carrey, Smith’e karşı bir tavrı olmadığını, harika işler başardığını belirtti. Ama o an yaşanan olayın “Herkesin ışıldadığı bir ana gölge düşürdüğünü" kabul etti.
“Çoğu insan oraya ulaşmak için çok çaba gösterdi” diyen oyuncu, Smith’in yaptığı hareketin herkesin başarısını geri planda bıraktığını söyleyerek “Bencilce bir andı” ifadesini kullandı.