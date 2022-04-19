Joe Biden'ın Afganistan konuşmasını Paskalya tavşanı engelledi

Haberler | 19.04.2022 - 12:21
ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile birlikte Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Paskalya Yumurtası Yuvarlama etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Paskalya tavşanı maskotu ile Joe Biden, beklenmedik bir görüntü oluşmasına neden oldu.
79 yaşındaki ABD Başkanı, ziyaretçilerle sohbet ederken, Paskalya tavşanı yanına sokuldu.
Sosyal medyada yayılan videoda, tavşan kostümü giyen kişinin, Pakistan ve Afganistan hakkında konuşan Biden'ı cümlesinin ortasında oradan uzaklaştırdığı görüldü. Diğer videolarda da Paskalya tavşanı, etkinlikte aileleri selamlayan Biden ile konuşurken yansıdı.
Grönütülerin hızla yayılmasının ardından sosyal medyada, Paskalya tavşanının nasıl Biden'ın sözünü kesebildiği sorusu yöneltildi.
Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley'nin basın sözcüsü Abigail Marone, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Paskalya Tavşanı neden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı yönlendiriyor?" dedi.
Marone, Afganistan konusunda 'tutarsızca saçmalarken' Biden'a tavşanın müdahale ettiğini öne sürdü.
Cumhuriyetçiler için çalışan Jake Schneider ise şu tweet'i paylaştı:
"Paskalya tavşanı bile Joe Biden'ın dış politika konuşmasına izin vermemek gerektiğini biliyor."
Eski Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in kızı Megahn McCain, Biden'ın ekibini tavşan olayının yaşanmasına izin verdiği için eleştirdi ve şunları yazdı:
"Başkanlık personelimizin Biden'a ve kendisinin kamuoyunda liderlik etme, konuşma yeteneklerine duyduğu mutlak güvensizlik ve saygısızlık utanç verici. Ekibe yazıklar olsun."
Biden'ın zihinsel kapasitesi hakkındaki tartışma, siyasi rakipleri arasında popüler bir konu. Dolayısıyla tavşan olayı, tartışmada Biden taraftarlarını zor duruma sokmuş oldu.
Tavşan kostümlü kişinin kim olduğu konuşulmaya başlandıktan sonra tahminler ortaya atıldı.
Beyaz Saray Basın Asistanı Angela Perez, etkinlikten bir saat önce tavşan kostümüyle çekilmiş bir fotoğrafını Twitter'da paylaşmıştı. Dolayısıyla Beyaz Saray etkinliğindeki maskotun Perez olabileceği tahmin edildi.
Joe Biden ve Jill Biden, Beyaz Saray Paskalya Yumurtası Yuvarlama etkinliğinde yaklaşık 30 bin misafiri ağırladı.
Bayramın sembolü olman tavşan maskotu önceki yıl Beyaz Saray'a getirilmezken, Paskalya tavşanı bir yıllık aranın ardından geçen yıl Beyaz Saray'a geri gelmişti.
1878'den beri her yıl South Lawn'da düzenlenen yıllık Beyaz Saray Paskalya Yumurtası Yuvarlama Oyunu bu yıl da yapıldı.