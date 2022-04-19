Joe Biden'ın Afganistan konuşmasını Paskalya tavşanı engelledi

Eski Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in kızı Megahn McCain, Biden'ın ekibini tavşan olayının yaşanmasına izin verdiği için eleştirdi ve şunları yazdı:

"Başkanlık personelimizin Biden'a ve kendisinin kamuoyunda liderlik etme, konuşma yeteneklerine duyduğu mutlak güvensizlik ve saygısızlık utanç verici. Ekibe yazıklar olsun."

Biden'ın zihinsel kapasitesi hakkındaki tartışma, siyasi rakipleri arasında popüler bir konu. Dolayısıyla tavşan olayı, tartışmada Biden taraftarlarını zor duruma sokmuş oldu.