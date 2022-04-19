Joe Biden'ın Afganistan konuşmasını Paskalya tavşanı engelledi

Haberler | 19.04.2022 - 12:21

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki geleneksel Paskalya Yumurtası Yuvarlama etkinliğinde, Afganistan'la ilgili bir soruya yanıt verirken Paskalya Tavşanı maskotu tarafından susturulunca sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Joe Biden'ın Afganistan konuşmasını Paskalya tavşanı engelledi - 1

ABD Başkanı , eşi Jill Biden ile birlikte Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Paskalya Yumurtası Yuvarlama etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Paskalya tavşanı maskotu ile Joe Biden, beklenmedik bir görüntü oluşmasına neden oldu.

79 yaşındaki ABD Başkanı, ziyaretçilerle sohbet ederken, Paskalya tavşanı yanına sokuldu. 

Joe Biden'ın Afganistan konuşmasını Paskalya tavşanı engelledi - 2

Sosyal medyada yayılan videoda, tavşan kostümü giyen kişinin, Pakistan ve Afganistan hakkında konuşan Biden'ı cümlesinin ortasında oradan uzaklaştırdığı görüldü. Diğer videolarda da Paskalya tavşanı, etkinlikte aileleri selamlayan Biden ile konuşurken yansıdı. 

Joe Biden'ın Afganistan konuşmasını Paskalya tavşanı engelledi - 3

Grönütülerin hızla yayılmasının ardından sosyal medyada, Paskalya tavşanının nasıl Biden'ın sözünü kesebildiği sorusu yöneltildi. 

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley'nin basın sözcüsü Abigail Marone, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Paskalya Tavşanı neden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı yönlendiriyor?" dedi.

Marone, Afganistan konusunda 'tutarsızca saçmalarken' Biden'a tavşanın müdahale ettiğini öne sürdü.

Joe Biden'ın Afganistan konuşmasını Paskalya tavşanı engelledi - 4

Cumhuriyetçiler için çalışan Jake Schneider ise şu tweet'i paylaştı:

"Paskalya tavşanı bile Joe Biden'ın dış politika konuşmasına izin vermemek gerektiğini biliyor."

Joe Biden'ın Afganistan konuşmasını Paskalya tavşanı engelledi - 5

Eski Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in kızı Megahn McCain, Biden'ın ekibini tavşan olayının yaşanmasına izin verdiği için eleştirdi ve şunları yazdı:

"Başkanlık personelimizin Biden'a ve kendisinin kamuoyunda liderlik etme, konuşma yeteneklerine duyduğu mutlak güvensizlik ve saygısızlık utanç verici. Ekibe yazıklar olsun."

Biden'ın zihinsel kapasitesi hakkındaki tartışma, siyasi rakipleri arasında popüler bir konu. Dolayısıyla tavşan olayı, tartışmada Biden taraftarlarını zor duruma sokmuş oldu.

Joe Biden'ın Afganistan konuşmasını Paskalya tavşanı engelledi - 6

Tavşan kostümlü kişinin kim olduğu konuşulmaya başlandıktan sonra tahminler ortaya atıldı. 

Beyaz Saray Basın Asistanı Angela Perez, etkinlikten bir saat önce tavşan kostümüyle çekilmiş bir fotoğrafını Twitter'da paylaşmıştı. Dolayısıyla Beyaz Saray etkinliğindeki maskotun Perez olabileceği tahmin edildi. 

Joe Biden'ın Afganistan konuşmasını Paskalya tavşanı engelledi - 7

Joe Biden ve Jill Biden, Beyaz Saray Paskalya Yumurtası Yuvarlama etkinliğinde yaklaşık 30 bin misafiri ağırladı.

Joe Biden'ın Afganistan konuşmasını Paskalya tavşanı engelledi - 8

Bayramın sembolü olman tavşan maskotu önceki yıl Beyaz Saray'a getirilmezken, Paskalya tavşanı bir yıllık aranın ardından geçen yıl Beyaz Saray'a geri gelmişti.

Joe Biden'ın Afganistan konuşmasını Paskalya tavşanı engelledi - 9

1878'den beri her yıl South Lawn'da düzenlenen yıllık Beyaz Saray Paskalya Yumurtası Yuvarlama Oyunu bu yıl da yapıldı.

Joe Biden'ın Afganistan konuşmasını Paskalya tavşanı engelledi - 10
Joe Biden'ın Afganistan konuşmasını Paskalya tavşanı engelledi - 11

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