Amerikalı oyuncu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile devam eden karalama davasına ara verdi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzikle de ilgilenen Depp, İngiltere’de Jeff Beck’in konserinde sahne alarak hayranlarına sürpriz yaptı. Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündem gelen karalama davasında avukatlar, karşılıklı olarak son kez argümanlarını savundular. Mahkemenin ara vermesinde iki gün sonra İngiltere’de sahneye çıkıp konser veren Depp, hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Uzun zamandır arkadaşı olan gitarist Jeff Beck ile performans sergileyen oyuncu, Beck ile ortak çalışması ‘Isolation’ adlı şarkıyı seslendirdi. İkili gecenin ilerleyen saatlerinde de birçok parça çaldı. Depp, mahkeme sürecinde Heard tarafından şiddet ve cinsel istismar gibi ağır suçlamalarla karşılaşmıştı ancak hayranlarının oyuncuya olan desteği devam ediyor. Oyuncu olmadan önce her zaman müzisyen olmak istediği bilinen Depp, Hollywood Vampires (Hollywood Vampirleri) isimli bir müzik grubunun da üyesi. Grupta Alice Cooper ve Joe Perry gibi ünlü müzisyenler yer alıyor. Depp ve Heard, 11 Nisan’dan beri Virginia’daki mahkemede karşılıklı ifade veriyor. Depp, The Washington Post’ta yayınlandığı açık mektubunda Heard’ün kendisini işaret ettiğini öne sürerek 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Davada son dönemece giren çift hakkında Heard’ün bir dönem beraber olduğu iş insanı Elon Musk’tan yorum gelmişti. Podcast sunucusu Lex Fridman’ın dava süreciyle ilgili attığı twit’e cevap veren Musk, “Umarım ikisi de hayatına devam edebilir. İkisi de inanılmaz insanlar” ifadelerini kullandı. Son olarak çiftin devam eden karalama davasında ünlü süper model Kate Moss ifade vermişti. Johnny Depp'in kendisini merdivenlerden ittiği suçlamasını reddeden Moss, "Hayır, beni asla itmedi, tekme atmadı ve merdivenlerden düşmeme neden olmadı" dedi. İngiltere'den video konferans ile duruşmaya katılan Moss Jamaika'daki tatilleri esnasında merdivenlerden nasıl düştüğünü anlattı. Moss'un ifadesinin Amber Heard'ü çok zor durumda bıraktığı ifade edilmişti.