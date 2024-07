OYUNCULUK KARİYERİ

Cena WWE'den ayrılarak ilk oyunculuk deneyimini 2006 yılında The Marine filminde rol alarak yaptı. Daha sonra Trainwreck (2015), The Suicide Squad (2021) ve Fast and Furious 9 (2021) gibi filmlerin yanı sıra DC süper kahraman TV dizisi Peacemaker'da da rol aldı.