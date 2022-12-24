John Krasinski'den Emily Blunt itirafı

43 yaşındaki John Krasinski yeni bir röportajda, 12 yıllık keyifli evliliklerinin ardından Emily Blunt'la aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu açıkladı.
Independent Türkçe'nin haberine göre; “O olmasa hayatımda hiçbir yere gelemezdim" diyen Krasinski, “Günlük olarak, kesinlikle kariyer açısından ve bir baba olarak da beni yaptığım her işte her gün daha iyi olmaya itiyor. Bir sonraki günü iple çekiyorum çünkü bir öncekinden daha iyi olacağını biliyorum” ifadelerini kullandı.
Daha önceki röportajlarında Krasinski, Sessiz Bir Yer'de (A Quiet Place) birlikte rol aldığı eşinin çok büyük hayranı olduğunu açıklamıştı. Krasinski, People'a ilişkileri hakkında "Gerçekten de şansımız yaver gitti" demişti.
Oyuncu sözlerine, "Bunun formülünü bilmiyorum ama bence o çok komik, son derece yetenekli ve ben kesinlikle onun bir numaralı hayranıyım. Bence hayatınızı böyle bir şeye adadığınızda her şey değişiyor. Tüm klişeler doğru” diye devam etmişti.
Krasinski ayrıca 2018'de The Independent'a verdiği bir röportajda Blunt'ın, başarısının 'gizli malzemesi' olduğunu söylemişti.
Ünlü oyuncu, ilk stüdyo filmi Sessiz Bir Yer'i yönetmesi hakkında, "Aslında sadece başrol oynayacaktım ama Emily bana filmi yönetmem gerektiğini söyledi. Bunun benim için muazzam bir fırsat olduğunu biliyordu ve o çılgınlık içinde sadece kendim olmama izin verdi. Dürüst olmak gerekirse, onunla tanışmasaydım bu kariyere sahip olamayacağımı hissediyorum çünkü bana bu işi nasıl yapmam gerektiğiyle ilgili çok şey öğretti. O benim gizli malzemem oldu“ demişti.
2008'de başlayan ilişkini 2010'da evlilik taçlandıran Krasinski ve Blunt, Hollywood'un en güçlü çiftleri arasında gösteriliyor.